Consell de ministres
El parc públic d'habitatge a preu assequible incorpora 70 nous pisos a Arinsal
62 d'aquestes vivendes es destinaran a lloguer assequible i les altres vuit a emergències residencials i el preu mitjà serà de 470 euros
Govern incorporarà 70 nous habitatges al parc públic de preu assequible, per un total de 150 i complint d'aquesta manera amb el compromís que l'executiu havia adquirit per a principis d'aquest 2026. De la setantena de pisos dels quals es podran beneficiar les famílies, 62 es destinaran a lloguer assequible i els 8 restants a "emergències residencials", tal com ha anunciat el ministre portaveu del Govern d'Andorra, Guillem Casal i a proposta de la titular d'habitatge , la ministra Conxita Marsol, a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Els habitatges estaran situats al bloc 1 i 2 de la carretera de Comallempla, al complex residencial de Ribasol SkyPark, a Arinsal, la Massana.
El primer bloc comptarà amb 32 llars, que es dividiran de la següent manera: 13 seran tipus estudi, 12, d'una habitació i els set restants, que comptaran amb dues habitacions.
El bloc dos constarà de 38 habitatges, dels quals 17 seran estudis, 2, tindran una habitació i 19, en tindran dues. A més també disposen de traster i o de plaça d'aparcament. Els pisos que siguin en format estudi tindran una superfície de 38 metres quadrats, mentre que els que continguin una i dues habitacions seran més grans, de 57 i 78 metres quadrats respectivament. Es llogaran a un preu de 8,15 euros el metre quadrat i tindran un preu mitjà de 470 euros, tot i que això variarà segons la tipologia d'aquest. Però la forquilla oscil·larà entre els 305,79 euros i els 744, 54 euros. Malgrat tot, el ministre portaveu, recalca que els adjudicataris dels habitatges "pagaran com a màxim el 30% de la seva renda" i que, per tant, si el preu del pis supera el percentatge estipulat, els llogaters pagaran fins al que correspon al 30% de la seva renda. De la resta, se'n farà càrrec el ministeri d'Afers Socials.
Casal, també ha explicat que l’accés, l’adjudicació i la gestió d’aquests pisos anirà a càrrec de l’Institut Nacional de l’Habitatge, tant els que es destinaran a lloguer assequible com els reservats per a situacions d’emergència residencial amb estades temporals. Per aquest motiu, els ministeris competents en habitatge i afers socialssignaran un conveni amb INH per formalitzar la gestió d’aquesta reserva.
Així doncs, fins a 62 famílies podran accedir pròximament a un dels habitatges de lloguer de preuassequible del parc públic que habilita el Govern, que se sumen a les 88 que habiten als pisos a Canillo, Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria.
A més, aquest any 2026 s’hi incorporaran al parc públic els 14 pisos ubicats a Aixovall, 46 a Ordino i 44 l’edifici Borda Nova I de la capital, per un total de 104. I, posteriorment, s’hi incorporaran els 34 ubicats a l’avinguda del Pessebre, d’Escaldes-Engordany; els 3 situats al carrer Doctor Palau de Sant Julià de Lòria; i els 30 ubicats al Cedre i els 42 a la Borda Nova II a Andorra la Vella. A aquests pisos caldrà sumar els 54 habitatges de l'edifici Laurus, gestionats per la Fundació Privada Laurus, de Sant Julià. D’aquesta forma, es preveu que el parc públic d’habitatge de lloguer a preu assequible pugui comptar amb mig miler de pisos enels pròxims dos anys.