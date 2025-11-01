POLÍTICA
Baró titlla d’insuficient el programa d’avals
El líder del Partit Socialdemòcrata reclama que es faci una llei que reguli l’habitatge
Pere Baró, president del Partit Socialdemòcrata, va afirmar ahir que el programa d’avals del programa d’accés al primer habitatge és insuficient i el va titllar d’estar completament desconnectat de la realitat del país: “Estan demanant dues vegades el salari mínim, molt poca gent cobra aquest salari”, va declarar ahir, tot acusant el Govern “d’enganyar la ciutadania i la classe treballadora amb una mesura que no resol el problema real d’accés a l’habitatge”.
El president del PS va reclamar que s’hauria de fer una llei que reguli únicament l’habitatge i va acusar el Govern de negligent. “Miren de tapar la seva negligència. Hem de començar a fer mesures valentes com aquesta llei que reguli tot l’habitatge o no ens en sortirem.”
D’altra banda, Baró també va criticar el límit de patrimoni per accedir al programa, que era de 600.000 euros, ja que segons ell amb aquestes xifres és difícil trobar un habitatge en condicions. “Per 600.000 euros, per molt que diguin que sí, trobaràs com a molt un pis amb una sola habitació o un estudi. Es una mesura que no mostra la realitat”.
El polítc va exigir que es facin mesures des de Govern i va apostar per una llei hipotecària i la regulació de l’habitatge. “Una de les conclusions a què hem arribat és que cal una llei hipotecària, és aquí on s’ha de resoldre, s’ha de fer una llei que reguli l’habitatge i dins d’aquesta llei, es faria la llei hipotecària.”
El pla del Govern avala i finança el cent per cent dels interessos durant els primers set anys per als que s’acullin al programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent. Aquest programa, però, determina que l’import de l’habitatge no podrà ser superior a 600.000 euros i caldrà acreditar uns ingressos mínims de 2.862 euros.