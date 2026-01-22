Balanç
L'Institut Nacional de l'Habitatge rep 524 consultes sobre els pisos a preu assequible el 2025
L'organisme va atendre un 29% més de trucades que l'any anterior
Les consultes sobre habitatge protegit -que engloba l'habitatge a preu assequible i els habitatges de protecció pública- s'han enfilat fins a les 524, un 24% del total de consultes rebudes a l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) durant el 2025, que han estat 2.185. La xifra total representa un 29% més de les consultes ateses el 2024. Els dubtes sobre l'habitatge a preu assequible continuen sent el primer tema de consulta a causa de la posada en marxa del registre de sol·licitants d'habitatges a preu assequible l'abril del 2024 i de la publicació de diverses ofertes públiques d'habitatges a preu assequible.
Les preguntes més habituals dels ciutadans estan relacionades amb dubtes sobre requisits i informació a presentar per poder accedir a un habitatge protegit, que suposen el 24%, o la documentació a aportar per als ajuts de l'administració pública en matèria d'habitatge, que suposen un 19%, apunta l'INH. L'actualització de les rendes dels contractes d'arrendament (14%) i la pròrroga del contracte d'arrendament (13%), també són altres temes de consulta.
Tipus d'usuaris
La majoria de les consultes que ha rebut l'INH el 2025 provenien de persones arrendatàries, un total del 40%. El 18% de les persones que han trucat són propietàries d'edificis o d'habitatges. Les immobiliàries, gestories, particulars o bé, d'altres departaments de Govern, han suposat el 42% de les consultes. Pel que fa al gènere, un 56% són dones i un 44% homes.
Balanç del programa d'avals
Durant l'any passat i fins al mes d'octubre, l’INH ha atès 115 consultes en relació amb els requisits i la documentació que cal presentar per accedir al programa extraordinari d’avals per comprar un habitatge per a residència habitual i permanent. Des de l'inici del programa, l'Institut ha rebut un total de 320 consultes i des de la publicació del decret, l’entitat ha rebut 19 sol·licituds per part de 35 persones, de les quals 16 són resolucions favorables, una desfavorable i dues renúncies.