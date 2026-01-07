BOPA
El Govern aprova el conveni per a la centraleta de reserves única de taxis
El projecte es va anunciar el novembre i té un import màxim de 10.000 euros
El Govern d'Andorra ha aprovat el conveni de col·laboració amb les associacions de taxistes per impulsar una central de reserves única del sector. Així es recull en l’edicte que s'ha publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), corresponent al 23 de desembre de 2025. El conveni, que s'ha signat entre el cap de Govern, la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat i els beneficiaris, preveu la col·laboració amb l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i l’Associació de Taxistes Interurbans (ATI) pel desenvolupament i la posada en funcionament d’una central de reserves del sector del taxi (CRT).
La nova centraleta única començarà a operar abans de finals de març de l'any que ve
Pedro García
El conveni té un import màxim de 10.000 euros, destinats íntegrament a la creació i implementació de la plataforma tecnològica. La seva vigència és de quatre anys prorrogables, i s’emmarca en la legislació vigent sobre transports per carretera i pressupost del 2025. Segons detalla el text, contra aquesta resolució es pot interposar un recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes, tot i que la interposició del recurs no suspèn l’execució de l’acte.
El sector del taxi signa la pau
Tatiana Navarro
El projecte ja s’havia anunciat al novembre passat, quan les dues associacions havien apropat posicions amb el suport del Govern per crear una plataforma única per gestionar totes les demandes de vehicles. En aquell moment, el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va destacar que la centraleta era una aposta per la "modernització" del sector, mentre que el president de l’ATI, Armand Godoy, subratllava que "el que provocarà aquesta central única és el que sempre hem volgut" i que l’ús de la tecnologia garantiria un millor servei al ciutadà.