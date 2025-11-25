EL SERVEI S'INICIA AVUI A LES DEU DEL MATÍ
Uber arrenca motors fixant la mirada a col·laborar amb el taxi
L’empresa afirma que la unió entre els sectors és el més beneficiós per als conductors
Uber arrenca motors i, a partir d’avui a les deu del matí, estarà disponible per a tots els ciutadans que necessitin un servei de transport. La multinacional s’estrena al Principat amb una flota inicial d’uns deu vehicles –que s’ampliarà fins a un total de vint durant els pròxims dies– i oferirà el servei Uber Comfort, la seva modalitat prèmium. Durant les setmanes vinents també es posarà en marxa Uber Van, pensat per a trajectes en grups de fins a sis persones. Tots els vehicles disposaran de wifi a bord.
La flota no és propietat d’Uber. Es tracta de vehicles d’associats locals amb llicència VTC i l’arribada de la plataforma al país és possible gràcies a la inversió de sis socis, tres d’estrangers vinculats al sector i tres d’andorrans.
“Un taxista que combina les dues modalitats genera el doble d’ingressos”
El que podria percebre’s com una amenaça per al taxi, Uber ho presenta com una oportunitat. El director general de la companyia a Espanya, Portugal i ara també Andorra, Felipe Fernández, va assegurar al Diari que la col·laboració entre els dos sectors és “la més beneficiosa”. Segons va explicar, “la gran majoria dels 5.000 taxis que treballen amb nosaltres a Espanya operen tant amb el seu servei manualitzat com amb la plataforma Uber”. Així, “un taxista que combina les dues modalitats genera el doble d’ingressos que un que només treballa de manera manualitzada”, va remarcar.
“Si detectem moviments amb passatger, però sense viatge actiu, es prenen accions”
Fernández també va voler desmentir que hi hagi rivalitat entre Uber i el sector del taxi en afirmar que “és un mite”. Va posar com a exemple l’evolució de ciutats com Barcelona, on la cooperació és cada vegada més gran i ha provocat ingressos rècord per als conductors, tal com va assegurar. La companyia està oberta a seure amb els representants del taxi andorrà i oferirà incentius a aquells professionals que decideixin compaginar ambdues plataformes.
Una de les inquietuds recurrents del sector tradicional és la competència deslleial d’alguns VTC que, segons denuncien, recullen passatgers “a mà alçada”, actuant com si fossin taxis. Fernández va negar que això sigui possible amb Uber, ja que tots els vehicles estan monitorats i equipats amb sensors per garantir que cap trajecte es faci fora de l’aplicació. “Si detectem moviments amb passatger, però sense viatge actiu, s’investiga i es prenen accions. No és un problema habitual a la nostra plataforma”, va remarcar.
Pel que fa a les tarifes, Uber Comfort oferirà preus tancats i visibles abans de confirmar el viatge. En canvi, quan s’hi sumin taxis, aquests mantindran les tarifes regulades i el preu final el determinarà el taxímetre, tot i que l’app mostrarà una forquilla orientativa.
Tot i que Andorra pugui semblar un mercat petit, per a Uber l’interès era evident. “Durant l’últim any, més de 50.000 persones van obrir la nostra aplicació a Andorra per intentar sol·licitar un viatge”, va destacar.