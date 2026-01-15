El sector del taxi preveu un increment d'usuaris del 30% amb la modernització del servei
La inversió de CityXerpa té com a objectiu impulsar i modernitzar el sector
CityXerpa i els representants de les associacions del taxi han signat aquest matí l'acord que formalitza la integració de l'empresa VTC andorrana com un dels actors clau en la modernització del servei. Bernat Altimir, CEO de City Xerpa, va destacar que amb la creació de la centraleta única, la implementació de l'aplicació 'Taxi Andorra' i la redirecció dels usuaris de CityXerpa cap al sector del taxi, es preveu un augment de la demanda al voltant del 30%.
Altimir ha destacat que la inversió de CityXerpa "és important", tot i no revelar cap dada, i ha subratllat que arriba per actualitzar el sector a llarg termini. La implementació de la centraleta i l'arribada de l'aplicació es faran abans d'acabar el primer trimestre d'aquest any, tot i que el call center podrà desplegar-se abans per dur a terme les primeres proves de funcionament.
Segons Victor Ambor i Armand Godoy, presidents de les associacions de taxistes, el projecte de modernització no depèn de l'arribada d'Uber al Principat, sinó d'una actualització dels serveis que es podria haver realitzat fa 11 anys, com han destacat.
Durant la roda de premsa, un dels taxistes encara reticents a l'acord i, que segons Godoy, representen una minoria de quatre o cinc conductors que encara cal convèncer, va posar en relleu que el nou contracte per la centraleta inclou un punt que deixa fora a aquells taxistes que prestin serveis amb Uber. Segons Godoy, aquesta única barrera d'entrada pretén salvaguardar els interessos del conjunt de taxistes i, també, dels usuaris.