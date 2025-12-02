ELS VTC ESPANTEN
El sector del taxi signa la pau
Les dues associacions principals han arribat, per fi, a un acord cap a la centraleta única que aglutini totes les trucades
Les principals associacions de taxistes ATA (Associació de Taxistes d’Andorra) i ATI (Associació de Taxistes Interurbans) es van reunir ahir per debatre els darrers punts del nou conveni entre el Govern i les associacions, que té com a punt estrella la centraleta única que unificarà les trucades en un únic espai.
“Hem anat repassant els detalls del conveni”, ha explicat el president de l’Associació de Taxistes Interurbans, Armand Godoy, “tot apostant per una CRT tecnològica i única com a prioritat”. Aquest fet posa punt final a les disputes entre associacions arran del tema. El conveni ha d’estar signat abans del mes de març del 2026.
La reunió s'ha dut en un clima "bastant constructiu" i amb "molt entesa"
Coincideix aquesta bona entesa amb la incorporació d’Uber des de fa una setmana al Principat, un servei que té un cost un 20% més car que el taxi convencional, segons asseguren fonts properes al Diari, però que durant la reunió d’ahir s’hi ha parlat molt per sobre”, segons Godoy.
“Quan la centraleta porti els mesos oportuns podrem saber si calen més llicències o no”
Un dels punts favorables per a la implantació de la central única ha estat que servirà per la recollida d’estadístiques i obtenir més informació sobre el servei. Així, “si durant uns mesos s’analitzen les dades, es pot valorar si calen més llicències o no”, ha dit el president d’ATI. D’aquesta manera, es posa fre a la por d’incorporar més automòbils en un sector que veu amb recel l’entrada de més vehicles per la por de quedar-se sense trucades.
“Estem a l’espera del nou conveni, que signarem el més aviat possible: volem una central única”
La centraleta única també enregistrarà els pics de demanda, els moments en què hi hagi més cotxes operatius o els horaris dels taxistes, fet que permetrà analitzar unes dades que serviran per millorar l’eficiència d’aquest servei públic. D’aquesta manera, la tecnologia arriba per quedar-se a un transport que mai ha sabut on escolar-se per modernitzar-se.
A l'espera de Govern
La reunió, que es va estendre durant més de dues hores, es va celebrar amb el secretari d’Estat de Transport, David Forné, en representació de l’executiu. Serà Govern l’encarregat de redactar un nou conveni que se signarà al més aviat possible. El text incorporarà tots els acords assolits i es farà arribar a les associacions, que l’hauran de validar en assembla amb els socis.
Precisament ha estat la secretaria d’Estat de Transports la que ha contribuït a posar pau. De fet, ahir al matí es recollien signatures per a una moció de censura a l’ATA; hi ha un sector crític amb la junta que no estaria d’acord amb com s’està gestionant el procés, però un cop va acabar la reunió, els impulsors d’aquesta mesura van decidir recular pel bé del sector. Ara, segons van indicar fonts coneixedores, esperaran a una assemblea, a poder ser conjunta, perquè no hi hagi malentesos i la informació arribi als socis el més clara possible. Un cop se celebri es valorarà si s’acaba presentant la moció o no i si Víctor Ambor continua sent president de l’ATA o, contràriament, ha d’abandonar l’acta de president i deixar el relleu a un altre membre de l’associació. Ambor va afirmar sobre la reunió que “estem a l’espera del nou conveni, que signarem al més aviat possible: volem una central única”.
Uber, la nova amenaça
L’empresa amb participació andorrana encara publica anuncis buscant xòfers amb, preferiblement, carnet de conduir B2, per augmentar la seva flota de vehicles. La proposta de servei de transport privat, segons l’empresa, pretén complementar l’oferta existent i establir col·laboracions amb el sector del taxi. Tot i les reticències inicials manifestades per taxistes i associacions professionals, la plataforma assegura que vol “escoltar el territori” i adaptar el seu model a les particularitats andorranes.
El servei ha començat amb una flota reduïda i una oferta centrada en trajectes prèmium, gestionats per conductors autoritzats, amb llicències actives. Representants d’Uber han mantingut converses amb el Govern i actors del sector per explorar fórmules de col·laboració, inclosa la possibilitat que els taxis puguin operar a través de la mateixa aplicació.
L’arribada d’Uber s’emmarca dins una estratègia més àmplia de digitalització del transport i de resposta a la demanda creixent de mobilitat flexible, especialment en temporada turística. S’haurà de veure l’encaix en temporades més baixes, com per exemple quan tanquin les pistes.