Mor el treballador d'Arcalís colgat per una allau diumenge passat
Oriol Navarro va quedar atrapat a la zona de Feixans
El treballador de l'estació d'Ordino Arcalís sepultat diumenge per una allau ha mort avui a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra. El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha informat que el jove "no ha pogut superar les ferides sofertes".
Ordino Arcalís lamenta "profundament" la defunció del company, Oriol Navarro Temprado, i expressa el "condol a la família, amics i companys del difunt en aquests moments díficils", segons indica en un comunicat. L'estació agraeix la "tasca i ràpida actuació dels serveis d'emergència, l'equip de pistes i dels serveis d'urgència hospitalària".
L'empleat d'Arcalís va quedar colgat per una allau diumenge passat cap a les 11.15 hores a la zona de Freixans. El jove portava un dispositiu de localització que va ser clau perquè els equips de rescat el poguessin trobar amb rapidesa. El ferit estava en parada cardiorespiratòria en ser rescatat i va poder ser reanimat pels serveis sanitaris sobre el terreny. El treballador va ser traslladat en helicòpter a l'hospital i ha restat ingressat a l'UCI fins al moment de la defunció.
Fonts de l'estació van indicar que l'allau va ser greu perquè va afectar el treballador del domini ordinenc però van destacar que la colada no va ser de grans dimensions. Des d'Ordino Arcalís van ressaltar que els protocols d'atenció a víctimes d'allau "van funcionar molt bé" i que en menys de 15 minuts el jove va ser evacuat. La policia manté oberta una investigació per determinar les circumstàncies de l'accident que ha acabat sent mortal.
L'allau es va produir diumenge després de la nevada intensa que va afectar Andorra des de divendres al vespre i que va deixar fins a 70 centímetres de neu nova en cotes altes. El risc d'allaus es va situar durant el cap de setmana en el nivell màxim, 4, en bona part del Principat per l'acumulació de neu i les plaques de vent.
