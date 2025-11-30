SUCCESSOS
Un home de 32 anys mor en una allau
Feia esquí de muntanya fora pista a la zona dels Isards, al vessant del Pas de la Casa
Un excursionista de 32 anys i de nacionalitat espanyola va morir ahir al migdia després de quedar colgat per una allau mentre feia esquí de muntanya fora pista a la zona dels Isards, al vessant del Pas de la Casa, concretament prop de l’estany de les Abelletes, al pic Blanc. L’home es trobava realitzant l’activitat acompanyat de la seva parella, que no va resultar ferida. Va ser precisament aquesta qui va alertar els serveis d’emergència poc abans de les 14 hores.
Segons va informar el cos de bombers, l’avís va ser rebut a les 13.50 hores i, donada la gravetat de la situació, es va activar de manera immediata un dispositiu de rescat per via aèria. Un helicòpter va transportar fins a la zona un equip de rescat amb un guia caní i dos bombers especialitzats. L’excursionista atrapat no duia detector de víctimes d’allaus (DVA), un dispositiu electrònic que permet ser localitzat amb rapidesa en cas de quedar soterrat. Això va fer necessària la intervenció d’un gos de rescat, que va ser clau per localitzar el punt exacte on es trobava l’home.
No duia detector de víctimes d’allaus, fet que va dificultar el rescat
Quan els primers efectius van arribar al lloc dels fets, van trobar la víctima inconscient i en aturada cardiorespiratòria. De seguida van iniciar les maniobres de reanimació, a les quals es va sumar poc després un bomber sanitari que va ser traslladat al punt de l’allau en una segona rotació i del SUM més tard. Les tasques d’assistència es van prolongar durant minuts, però finalment, un cop traslladat a l’hospital, els serveis mèdics no van poder fer altra cosa que confirmar la seva defunció.
La parella de la víctima va donar l’avís poc abans de les dues del migdia
L’incident va tenir lloc en una zona d’alta muntanya situada fora del domini esquiable i considerada d’alt risc. El Servei Meteorològic va informar que els vessants orientats a l’est i al sud presenten acumulacions considerables per la neu ventada dels últims dies. En aquest sentit, s’ha reiterat la importància d’escollir amb molta cura l’itinerari abans de realitzar qualsevol activitat a la muntanya. Des de Protecció Civil també s’ha fet una crida a través de les xarxes socials per demanar la màxima precaució davant les condicions actuals del mantell nival.
Accident a França
Aquest accident mortal arriba només dos dies després que es produís un altre episodi relacionat amb una allau molt a prop d’Andorra, en aquest cas sense conseqüències fatals. El dijous, cap al migdia, un esquiador de 50 anys va quedar atrapat per una allau a la zona del pic dels Pedrons, a la frontera amb França, molt a prop del Pas de la Casa. L’home es trobava esquiant fora pista amb tres companys quan, en avançar en fila índia, va trepitjar una placa de neu inestable que es va desprendre sobtadament.
Segons ha detallat el pelotó de gendarmeria de muntanya (PGHM) d’Osséja, la placa tenia un gruix aproximat de 80 centímetres i va arrossegar l’esquiador uns 400 metres pel pendent. Afortunadament, l’home va quedar a la superfície i no va ser completament colgat. Els seus companys van alertar de seguida els serveis d’emergència, que es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets. Quan hi van arribar, la víctima es trobava conscient, amb símptomes lleus d’hipotèrmia i una luxació a l’espatlla. Va ser atesa in situ pels equips mèdics francesos abans de ser evacuada a l’hospital transfronterer de Puigcerdà.
Els serveis de rescat van aprofitar per recordar que les condicions de neu són especialment delicades en aquesta època de l’any. Les fortes nevades registrades durant la setmana, combinades amb vents intensos, han format plaques de neu molt inestables en determinades zones del Pirineu. El dijous, el risc d’allau a la zona de Puymorens era de 3 sobre 5, un nivell considerat important i que comporta la necessitat d’extremar les precaucions.
Des del PGHM es recorda que qualsevol sortida fora pistes ha d’anar acompanyada de l’equipament obligatori per a la seguretat: detector de víctimes d’allaus, pala, sonda i coneixement adequat de les condicions nivològiques del terreny. Els dos episodis, separats per només 48 hores i una curta distància geogràfica, han posat en alerta els serveis d’emergència de banda i banda de la frontera i han tornat a posar sobre la taula la necessitat de seguir totes les mesures de seguretat abans de practicar qualsevol activitat hivernal fora dels circuits controlats.