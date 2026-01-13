ORDINO
L’estació afirma que l’allau va ser en un lloc “no habitual” de colades
L’operari d’Arcalís que va quedar atrapat per una esllavissada de neu diumenge al migdia continua estable a l’UCI de l’hospital
El treballador de l’estació d’Ordino-Arcalís que diumenge al matí va quedar atrapat per una allau continua ingressat a la unitat de cures intensives de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on roman estable, segons van informar ahir des del centre hospitalari. L’accident es va produir cap a les 11.15 hores a la zona de Feixans, mentre l’home treballava en un canó de neu i portava un dispositiu de localització, que va ser clau per trobar-lo amb rapidesa.
Segons fonts de l’estació, la zona on es va produir l’esllevissada “no és un lloc habitual d’allaus”, i tot i que consideren que l’incident va ser greu pel fet d’haver afectat un treballador, puntualitzen que no es tractava d’una colada de grans dimensions. L’home es trobava sol en el moment dels fets, però els equips d’emergència van poder localitzar-lo ràpidament gràcies al localitzador i a l’actuació coordinada del dispositiu de rescat.
L’allau que va atrapar l’operari no va ser de grans dimensions
L’avís va activar un operatiu integrat per dos membres del Grup de Rescat de Muntanya, un guia caní i un infermer. En el moment de ser localitzat, el treballador es trobava en parada cardiorespiratòria i va poder ser reanimat sobre el terreny. Posteriorment va ser evacuat en helicòpter fins a l’hospital, en una operació que es va allargar uns 45 minuts i que va permetre garantir una atenció mèdica immediata i eficaç.
Des de l’estació van assegurar ahir que “els protocols van funcionar molt bé”
Des d’Ordino-Arcalís asseguren que “els protocols van funcionar molt bé”, perquè en menys de 15 minuts l’home ja era traslladat. El ferit continua sota observació mèdica i les autoritats policials es mantenen pendents de l’evolució del cas, a l’espera de determinar amb més precisió les causes de l’accident i si cal revisar els protocols de seguretat en aquest tipus d’operacions.
Baixa el risc d'allaus
El perill d’allaus va disminuir ahir de nivell 4 (fort) a 3 (marcat) a totes les cotes, però les condicions a la muntanya continuen sent molt delicades i requereixen una planificació acurada. L’augment de la temperatura diürna i la radiació solar han afavorit la inestabilitat del mantell nival, amb la possibilitat d’allaus de placa de mida mitjana i, localment, gran, especialment en orientacions compreses entre el nord-est i el sud-oest.
La neu recent abundant i les plaques de vent, en alguns casos de dimensions considerables, poden ser fàcilment desencadenades per la simple presència d’un excursionista o esquiador, i fins i tot es poden produir allaus naturals de forma aïllada. A més, persisteixen capes febles a la part central del mantell, sobretot als vessants obacs, que augmenten el risc.
Davant d’aquest escenari, Protecció Civil i els experts en neu i allaus recomanen extremar les precaucions, evitar els pendents pronunciats i limitar les sortides a terrenys de pendent moderat. En alguns sectors s’han registrat gruixos de fins a 70 cm de neu nova per sobre dels 2.100 metres, amb acumulacions irregulars a causa del vent fort del cap de setmana.