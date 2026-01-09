Meteo
El servei meteorològic ha activat el perill d'allaus 4, molt fort, al nord d'Andorra i el perill 3 a la resta del Principat a causa de la intensa nevada acompanyada de vent que afectarà Andorra a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. Amb la neu recent i el vent fort, en el transcurs de la jornada els indrets perillosos augmentaran.
El servei apunta que la neu recent abundant i les plaques de vent a vegades grans que s'esperen sobretot en orientacions nord-est pel sud fins al sud-oest poden desencadenar-se de manera natural. "Els indrets perillosos són generalitzats i difícils de reconèixer amb mala visibilitat", informa el servei meteorològic, apuntant que "les allaus poden atènyer els fons de vall i afectar vies de comunicació exposades", i desaconsellant les excursions de muntanya fora de les pistes controlades.
Protecció Civil recomana que es limitin les activitats i sortides a la muntanya i que es prioritzin els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí. "Cal planificar la ruta segons les condicions de la neu i l’exposició del recorregut, anar equipats amb el material de seguretat (DVA, pala, sonda) i extremar les precaucions", apunta el departament.
