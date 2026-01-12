SUCCESSOS
Rescatat un operari d’Ordino Arcalís afectat per una allau
El treballador va poder ser reanimat abans de ser traslladat a l’hospital
Un treballador de l’estació d’Ordino-Arcalís va haver de ser evacuat ahir al migdia en helicòpter fins a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell després de quedar atrapat per una allau, en un incident registrat cap a les 11.15 hores. L’avís va activar un dispositiu de rescat format per quatre efectius: dos membres del Grup de Rescat de Muntanya, un guia caní i un infermer, que van actuar de manera coordinada per localitzar i atendre la víctima.
Emergències va trobar l'home en parada cardiorespiratòria
Segons van informar els serveis d’emergència, l’home es trobava en parada cardiorespiratòria en el moment de ser rescatat i va poder ser reanimat sobre el terreny abans de ser traslladat amb vida a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’operatiu es va allargar prop de quaranta-cinc minuts i va permetre garantir una atenció mèdica immediata fins a l’evacuació. El treballador roman ingressat sota observació mèdica, mentre que, com va confirmar el servei d’emergència, les autoritats policials continuen pendents de l’evolució del cas.
Paral·lelament, el Servei Meteorològic va mantenir durant tota la jornada d’ahir el perill d’allaus en nivell 4 a causa de la presència de plaques de vent al nord del país. Es tracta d’un risc elevat, sobretot a les zones d’alta muntanya i en pendents pronunciats, on les condicions de neu i vent poden afavorir despreniments sobtats i per aquest motiu cal extremar la precaució.