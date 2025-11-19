Consell de ministres
Immigració ha rebutjat 130 sol·licituds per l'Entry/Exit
El servei ha rebut un total de 1.087 requisits per entrar a treballar al país
El departament d'immigració ha rebutjat un total de 130 sol·licituds des de l'entrada en vigor dels nous canvis associats a l'Entry/Exit System, el 29 d'octubre, una xifra que suposa el 16% del total, que, en data d'ahir, eren 1.087. Tot i que del total de rebutjades, vuit eren de la quota general. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres, apuntant que el total de sol·licituds entrades, "mostra una xifra similar a les de l'any passat en la mateixa data, que van ser 1.099", ha dit Casal. Les dades aportades pel ministre mostren que, en data d'ahir, ja havien estat acceptades 957 sol·licituds, de les 1.087 entrades des del 29 d'octubre. El ministre ha explicat que la majoria de les sol·licituds rebutjades "venen dels primers dies", i a hores d'ara, "totes les persones que arriben, compleixen amb els criteris".
NACIONAL
Temporada d’hivern amenaçada
Dolors Moreno
El ministre ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a les associacions, després que Grandvalira Resorts i la Unió Hotelera es mostressin preocupats per una possible falta de treballadors "La situació és del tot assumible, i si les xifres continuen així, no perilla la temporada d'hivern". Casal ha remarcat que la comunicació amb les associacions afectades continua i, en aquest sentit, també ha volgut donar algunes dades de sol·licituds per rebaixar la tensió. "En lloguer d'esquís, aquest any han entrat 99 sol·licituds, mentre l'any passat en van ser 111, i en hoteleria, se n'han registrat 31 més que el 2024, arribant a les 791 enguany", ha explicat el ministre, tot apuntant que han augmentat el nombre de comunitaris.
NACIONAL
El sistema Entry/Exit amenaça els punts de restauració de les estacions d’esquí
Pedro García
NACIONAL
La Unió Hotelera es resigna a la cerca ‘exprés’ de nous temporers
Dolors Moreno
Les xifres de rebuig "han baixat considerablement", ha mencionat Casal, fent referència a les setmanes anteriors, on les dades mostraven entre un 23% i un 25% de permisos denegats per l'Entry/Exit. Per aquest motiu el Govern d'Andorra es mostra optimista i considera que "de moment les xifres són bones".