CANVIS MIGRATORIS
Temporada d’hivern amenaçada
El neguit per les conseqüències que els extracomunitaris hagin d’acreditar que han estat regulars a Schengen és màxim
Les implicacions de l’entrada en vigor del nou sistema Entry/Exit a la Unió Europea ja havien provocat que estacions d’esquí i hotels s’haguessin avançat a eventuals problemes demanant a potencials treballadors temporers extracomunitaris el requisit del bitllet de retorn als seus països. Això era per a l’escenari que tothom esperava: que la normativa que vol frenar la immigració irregular entrés en vigor a l’abril, amb l’acabament de la temporada de neu. Però la decisió espanyola d’avançar al 2 de febrer la implantació al riu Runer suposa un daltabaix que impacta de ple en la configuració de les plantilles per fer funcionar una campanya que comença en un mes. A hores d’ara és difícil saber quants temporers cauen de l’equació perquè no podran complir la nova exigència aprovada dimecres i ja en vigor, que els obliga a acreditar la situació regular en territori Schengen i que no han superat l’estada màxima que se’ls permet en territori UE en règim turista: 90 dies en un període de 180. Però una primera estimació expressada ahir pel president de la Confederació Empresarial (CEA), Gerard Cadena, és que entre un 25 i un 30 per cent no podrien complir el requisit i esdevindrien autoritzacions d’immigració que no podran regularitzar-se. L’impacte serà menor a les estacions d’esquí per la doble temporada de neu, que fa que els temporers retornin al país d’origen, i el sector més afectat seria l’hostaleria. La Unió Hotelera (UHA) va preferir no posicionar-se ahir en espera d’avaluar l’impacte.
Espot fa una crida a la calma i afirma que el pla a és convèncer espanya
Cadena va fer les declaracions ahir al migdia, després d’una reunió de la comissió laboral de la CEA, una de les “moltes” que es mantenen “per intentar veure quina és l’afectació que pot tenir aquest canvi per part d’Espanya”. L’evidència és que l’avançament al 2 de febrer “ens ho complica moltíssim perquè era una cosa no prevista per a aquesta temporada i, per tant, l’afectació és important”. El president de la patronal va recordar que la quota hivernal és d’uns 5.000 temporers que es pot ampliar en un 30% i que incorporacions previstes, que s’havien aparaulat, queden als llimbs en espera de saber si compleixen el nou requisit. Una projecció estimada, que el president de la patronal va demanar que no s’agafi “al peu de la lletra”, és aquesta proporció entre el 25% i el 30%, però, xifres a banda, l’evidència és que “el que preocupa molt les empreses és que ja tenien persones per a aquesta temporada, amb experiència d’altres temporades aquí, a Andorra, i que ara per aquest entrebanc no puguin trobar el personal adequat”. Un problema que deriva “que ens puguem trobar que les empreses no puguin donar el servei adequat i per tant s’haurien de tancar alguns serveis”. L’esperança és que Espanya faci marxa enrere i que l’Entry/Exit s’ajorni al 9 d’abril i salvar la temporada. El cap de Govern va assegurar que és el que s’intenta: “Estem activant els contactes diplomàtics perquè Espanya reconsideri la decisió.” Aquest és el pla A, en paraules d’Espot, el B és que “d’aquí a un mes, quan es configurin les plantilles, si no es pot resoldre, tinguem la possibilitat de treballar amb els països d’origen dels treballadors perquè pugui venir més gent. Sempre tenim més persones disposades a venir de les que finalment podem cobrir. Potser no es podrà cobrir amb els temporers de cada any, però es podrà contractar gent que estigui a Llatinoamèrica”.
NACIONAL
Espot deslliga l’Entry/Exit dels fronterers
Àlex Ripoll
La repercussió
La modificació del reglament el que fa és prevenir un eventual problema, va recordar Espot. “Ens hauríem pogut trobar que, si haguéssim autoritzat temporers sense visat Schengen o amb més de 90 dies, Espanya hagués pogut refusar que marxessin d’Andorra”, va exposar. De fet, l’executiu no tan sols va informar dimarts els empresaris, també va contactar dimecres amb les associacions de residents per demanar-los difusió de la nova exigència. El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, va recordar que ja fa temps que adverteixen de les derivades de l’Entry/Exit –fa setmanes ja avisaven de la necessitat del bitllet de retorn– i no va amagar que ha trobat a faltar més interès per part de l’administració i els empresaris. En qualsevol cas, va predir que hi haurà un bon nombre d’afectats “que no podran accedir a la quota d’hivern” perquè han estat irregulars a l’espai Schengen, perquè la feina en negre és una realitat estesa. I, de fet, té constància que una cinquantena d’argentins han estat expulsats aquesta setmana per no poder accedir al permís d’immigració. “Però això es calmarà, amb el boca-orella, la gent ja no vindrà”, va predir. Per a Ponce, és l’oportunitat de reforçar la immigració ordenada i regular. La patronal ja veu en la contractació en origen el futur, però el neguit és com salvar els mobles ara.