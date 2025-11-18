TEMPORADA D'HIVERN
El sistema Entry/Exit amenaça els punts de restauració de les estacions d’esquí
Dels gairebé 2.800 treballadors, més del 75% de la plantilla està formada per temporers
Les estacions d’esquí del Principat mobilitzen cada hivern uns 2.800 treballadors, dels quals més del 75% (2.200 places) són temporers vinguts de diversos països, especialment extracomunitaris. Però aquesta temporada, el retorn dels treballadors habituals es complica a causa dels canvis legislatius i de l’impacte de l’Entry/Exit System, que pot deixar fora professionals formats durant anys. En aquesta línia, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va reconèixer que la contractació “és un neguit” i que l’afectació “pot ser significativa”, sobretot en un àmbit essencial com la restauració. “És un dels pilars més importants per al bon desenvolupament de les estacions d’esquí, però si no podem contractar tots els treballadors necessaris, podríem arribar a no obrir alguns punts de restauració. Esperem que no succeeixi, però la possibilitat hi és”, va advertir.
“Potser no tindrem tots els treballadors necessaris per a l’inici de la temporada”
Tot i els esforços dels equips de recursos humans per trobar personal, segons va apuntar Ledesma, la incertesa persisteix. “El nostre client cada cop és més prèmium i requereix un servei a l’altura”, remarcant que “per garantir un servei de qualitat, els nostres treballadors han d’estar a gust i ben allotjats. Sense ells, el model no funciona”.
Ledesma va explicar que “en els darrers anys hem anat formant personal i en alguns casos, ara, amb l’afectació de l’Entry-Exit, es posa en risc que tota aquesta inversió que vam fer en personal, que ja sap el que necessitem i els estàndards de qualitat que volem donar als nostres clients, no pugui repetir, i això pot tenir una afectació a nivell del servei que volem donar”.
Segons Ledesma, “la solució ha de passar per intentar trobar treballadors, companys i companyes que ens vinguin a ajudar, en aquells mercats on la legislació ens ho permeti”, assegurant que l’empresa “haurà de fer esforços extraordinaris” per contractar treballadors comunitaris i “posar en marxa aquestes unitats de negoci que fan rendibles les estacions d’esquí”, tot i que potser no es podrà comptar amb tot el personal necessari per a la data d’inici d’aquesta temporada.
“Les estacions d’esquí ens hem hagut d’adaptar no tan sols al canvi meteorològic, sinó també al canvi de legislació, i hem d’intentar facilitar al màxim l’experiència dels nostres treballadors”, va explicar Ledesma. “Acollim i allotgem pràcticament més del 50% dels empleats que venen a treballar amb nosaltres i això suposa un esforç econòmic immens”, va remarcar.