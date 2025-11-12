Immigració
El 23% de les sol·licituds de temporers són rebutjades per incomplir els requisits Entry/Exit
S'ha consumit al voltant del 7% de la quota de temporada
El 23% de les sol·licituds de temporers extracomunitaris han estat rebutjades per incomplir els requisits de la normativa Entry/Exit. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal, aquesta tarda en roda de premsa posterior al consell de ministres, tot i que algunes persones encara tenen l'opció de presentar el paper assegurant que estan legals a l'espai Schengen. La setmana passada, aquest nombre s'enfilava fins al 25%, "però aquesta setmana, que ja hem avançat més en el temps, podem perfilar el nombre (23%), i esperar que, durant tota la temporada, segueixi la mateixa línia", ha exposat Casal.
El ministre ha apuntat que, a hores d'ara, s'han entrat aproximadament 450 sol·licituds, de les quals 400 han estat acceptades. "S'ha consumit al voltant d'un 7% de la quota de temporada d'hivern, però hem de tenir en compte que a partir d'ara i fins a la primera setmana de desembre, venen les setmanes amb més moviment i pot haver-hi alguna incidència", ha apuntat Casal. Tot i això, el Govern d'Andorra considera que "no hi ha d'haver complicacions per completar la temporada d'hivern".
Modificat el reglament de residències passives
La reunió del consell de ministres ha aprovat modificar el reglament de residències passives, afegint l'article 13, on s'exposa que els sol·licitants hauran d'acreditar estar en situació regular a l'espai Schengen.