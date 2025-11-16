CONSEQÜÈNCIES DELS CONTROLS EUROPEUS
La Unió Hotelera es resigna a la cerca ‘exprés’ de nous temporers
Una enquesta promoguda per la patronal reafirma que la meitat dels treballadors amb què comptaven els associats queden fora per l’Entry/Exit
No hi ha marge per pensar que un eventual canvi de parer d’Espanya sobre la posada en marxa de l’Entry/Exit a la frontera impliqui que les condicions que es reclamen als treballadors extracomunitaris per regularitzar un permís de treball de temporada (o de residència i treball) varïin; els aspirants han de poder acreditar que no han estat irregulars en territori Schengen. Aquest és el posicionament de la Unió Hotelera i que trasllada als seus associats, “assumim la nova situació com a definitiva”, remarca el director de l’entitat, Albert Mora. Per tant, no hi ha més alternativa que la recerca exprés de nous candidats per completar plantilles. Per tenir una dada més fidedigna de l’impacte s’ha enviat una enquesta als associats per recopilar la proporció de llocs de treball penjats per les noves condicions d’immigració. I malgrat les dades del Govern (que s’han rebutjat al tomb del 23% de sol·licituds), les respostes rebudes fins a final d’aquesta setmana corroboraven el percentatge ja anunciat, l’Entry/Exit implica que aproximadament la meitat dels llocs de treball que ja es pensaven coberts han quedat als llimbs. “La preocupació és si es podran arribar a cobrir tots els llocs que fan falta”, afirma Mora.
La contractació en origen per buscar nous aspirants és el fil a estirar
Malgrat l’anunci del Govern d’activar els contactes diplomàtics per demanar a Espanya que ajorni a l’abril les noves condicions de control a la frontera, a la patronal hotelera “no veiem plausible” que hi pugui haver canvis en la part que afecta els treballadors quan ja s’ha modificat el reglament d’immigració. “El treball que hi ha al davant és potenciar la contractació en origen”, remarca el director. Perquè una altra de les evidències és que la mà d’obra s’ha de cercar essencialment a Llatinoamèrica quan els països de la UE “tenen els seus propis problemes per trobar mà d’obra”. El Govern pretén estructurar a partir del primer semestre de l’any que ve un programa pilot per a aquesta nova arribada controlada de treballadors migrants, fent tota la gestió administrativa de les autoritzacions de manera prèvia a l’arribada d’Andorra. Mora recorda que establiments hotelers del país ja tenen bagatge a contactar els treballadors al lloc de procedència –la diferència un cop es consolidi el programa governamental és que aquests treballadors ja vindran amb la paperassa enllestida–, però també que els recursos a l’abast difereixen entre les cadenes i els establiments més petits, que poden tenir majors dificultats per cobrir les necessitats. Ara, a mitjan novembre, es fa difícil predir quina serà la situació dels negocis el pont de la Puríssima, tret d’inici de la temporada hivernal, admet el director de l’UHA.
La patronal advoca per “un bon acord” sobre la gestió fronterera
Personal a banda, Mora fa èmfasi en una altra derivada, l’impacte que en la mobilitat dels nous controls. I per això sosté que els esforços s’han de centrar a “aconseguir un bon acord amb Espanya i França d’aplicació de l’Entry/Exit per a una circulació fluïda a les fronteres”.
Manuel d'ús
Immigració ha elaborat un document (consultable a www.immigracio.ad) per tal de clarificar als treballadors afectats si estan o no en una situació regular a Schengen. Més enllà d’emfatitzar què suposa no haver estat més de 90 dies d’un període de 180 en territori comunitari, exposa que en els 180 dies també computen les jornades en què s’hagi sortit puntualment i que no és una solució marxar uns dies a un país tercer (s’exemplifica amb Albània, Marroc o el Regne Unit) per posar el comptador a zero, perquè no passarà. “El rellotge no es posa a zero fins que hagin passat 180 dies des del primer dia que vas entrar”, s’especifica. Per corroborar la situació de manera més veraç també es recorda que llocs web oficials de la Unió Europea tenen calculadores per poder verificar-la. I finalment, es recorda que les que no han de patir són les persones que hagin superat els 90 dies però amb visat i l’autorització del país on han passat el període.