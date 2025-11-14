Política
El PS trenca amb la majoria comunal d’Escaldes
La formació posa fi a la seva representació a la coalició de Consens per discrepàncies internes i criterials
El Partit Socialdemòcrata (PS) ha anunciat aquest divendres la seva decisió d’abandonar la majoria comunal del comú d’Escaldes-Engordany, integrada en el marc de la coalició de Consens. La ruptura arriba "després de mesos de treball i d’un procés de reflexió interna" que ha posat de manifest que la tasca comunal “no es pot continuar desenvolupant en el si de la majoria actual”, segons ha explicat la formació en un comunicat.
El partit assenyala que la situació ha esdevingut “insostenible” a causa de divergències de criteri i discrepàncies personals, un escenari que ha obligat la direcció a prendre aquesta decisió. El PS destaca que fins ara havia donat suport als seus membres electes i a la feina exercida dins del comú, però considera que les condicions actuals ja no permeten continuar formant part de la majoria.
Tot i la desvinculació, la formació socialdemòcrata subratlla el seu "respecte per les decisions individuals i col·lectives de totes les persones implicades en el projecte comunal".