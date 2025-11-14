POLÍTICA

Concòrdia deixa la porta a oberta a aliances amb el PS tot i el trencament a Escaldes

El partit referma el seu compromís de seguir complint el programa electoral a la parròquia

Segués i Tena a la roda de premsa

Segués i Tena a la roda de premsaFernando Galindo

Àlex Ripoll
Publicat per
Àlex Ripoll

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Concòrdia ha convocat una roda de premsa per respondre a la decisió del PS de trencar la majoria a Escaldes. La copresidenta, Núria Segués, ha expressat que “no compartim i lamentem els fets”, però ha reafirmat el compromís de continuar complint el mandat electoral “més enllà de qualsevol conflicte o relació personal”.

El conseller escaldenc, Ramon Tena, ha qualificat la situació d’“incòmoda i desagradable per a la ciutadania”.

Tot i això, des de Concòrdia han assegurat que el trencament a Escaldes -originat per divergències interpersonals- no afectarà la col·laboració amb els socialdemòcrates de cara a unes eventuals eleccions generals, ni tampoc el funcionament quotidià de la coalició PS–Concòrdia a Andorra la Vella.

tracking