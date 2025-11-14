POLÍTICA
Concòrdia deixa la porta a oberta a aliances amb el PS tot i el trencament a Escaldes
El partit referma el seu compromís de seguir complint el programa electoral a la parròquia
Concòrdia ha convocat una roda de premsa per respondre a la decisió del PS de trencar la majoria a Escaldes. La copresidenta, Núria Segués, ha expressat que “no compartim i lamentem els fets”, però ha reafirmat el compromís de continuar complint el mandat electoral “més enllà de qualsevol conflicte o relació personal”.
NACIONAL
El PS trenca amb la majoria comunal d’Escaldes
Redacció
El conseller escaldenc, Ramon Tena, ha qualificat la situació d’“incòmoda i desagradable per a la ciutadania”.
Tot i això, des de Concòrdia han assegurat que el trencament a Escaldes -originat per divergències interpersonals- no afectarà la col·laboració amb els socialdemòcrates de cara a unes eventuals eleccions generals, ni tampoc el funcionament quotidià de la coalició PS–Concòrdia a Andorra la Vella.