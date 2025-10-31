REPORTATGE
Un consell d’alt voltatge
El consell de comú d’Escaldes va transformar-se ahir en un escenari en què es va representar amb tota la cruesa l’enfrontament entre Gili i Pérez per l’‘afer Empark’.
En el consell de comú d’Escaldes-Engordany d’ahir a la tarda, la consellera socialdemòcrata de la majoria, Maria Carriço, no va asseure’s al seu lloc habitual. La cadira situada just al costat del també conseller socialdemòcrata David Pérez, expulsat al juliol de la junta de govern i ara al grup mixt, va quedar buida. En política, com al teatre, és tan important la paraula com el gest. O fins i tot més. L’absència del conseller de la majoria Ramon Tena, mediador de professió, tampoc augurava res de bo.
L’enfrontament entre el conseller Pérez i la líder de la majoria, la cònsol major Rosa Gili, havia de representar-se tard o d’hora a l’escenari del consell. Cadascun dels protagonistes va esforçar-se per brillar en el seu paper, tot i que en algun moment els espectadors vam tenir la sensació que l’elenc en ple els havia perdut.
Gili va llegir un discurs molt dur en resposta a la pregunta de Pérez
La majoria va començar a ensenyar les dents en el setè punt, en què es va decretar el cessament de Pérez com a capità de deseners. Tot seguit va retirar-se-li el càrrec de representant del comú al consell d’administració de Capesa, l’empresa encarregada del servei d’aigua potable de la parròquia. La minoria va abstenir-se en les dues votacions.
En el darrer punt abans del torn de precs i preguntes, la consellera –i advocada de professió– Laura López va llegir un informe exhaustiu sobre la situació jurídica i administrativa relativa a Empark, l’empresa encarregada de la concessió de l’aparcament Escaldes Centre. En resum, la consellera va explicar que la decisió d’obrir un expedient sancionador a la societat, a la qual el conseller Pérez ha estat vinculat professionalment, s’ha pres després d’identificar incidències greus pel que fa a la gestió del servei públic. Els indicis, va remarcar López, han estat constatats per intervenció comunal i corroborats per un informe jurídic extern.
Empark hauria aplicat descomptes comercials i modificacions tarifàries sense cap autorització formal i acord previ de la corporació, fet que contravé l’article 32 del plec de condicions generals de la concessió. Aquesta alteració unilateral és considerada una infracció molt greu i podria comportar l’extinció del contracte. L’afer encara és més complicat, ja que la cap d’àrea d’Informàtica del comú i parella del conseller Pérez presumptament hauria extret informació interna de la corporació sobre Empark de manera indeguda. El conflicte s’està dirimint a la Batllia. La funcionària, a més, té un expedient administratiu obert i està suspesa de feina.
"INCOMPATIBILITAT"
Pérez havia sortit de la sala abans de la lectura del setè punt i no va tornar a entrar fins al desè, el de precs i preguntes. Com si no n’hi hagués hagut prou, el conseller va prendre la paraula per plantejar un dubte sobre la gestió dels aparcaments. Però Gili tenia la resposta preparada. Va treure amb calma uns folis de la carpeta i va començar a llegir: “Diversos informes diuen clarament que les coses no s’han fet bé. Ho diu intervenció, ho diu un informe jurídic extern, i ara ho diu també l’avançament d’un informe d’auditoria. Vostè ha executat actuacions que semblen anar contra l’interès públic. [...] Mai no ens va passar pel cap que vostè volgués entrar en aquesta corporació per fer una altra cosa que no fos treballar pel poble d’Escaldes [...]. Mireu, senyor conseller, malauradament queda palès per tots perquè vostè ha tingut durant aquest més d’any i mig una incompatibilitat ètica, moral, política i, certament, jurídica.”
Pérez, per la seva part, va defensar-se de les acusacions amb l’argument que només és “un assalariat” d’Empark sense poder dins la jerarquia de l’empresa: “Vostè hauria d’anar al registre de societats i mirar qui hi consta com a representant legal. Jo no hi surto enlloc.” En una segona pregunta, el conseller va insinuar que el comú hauria pagat indegudament un complement de responsabilitat addicional a un treballador. “No sé de què està parlant”, li va respondre Gili. El cònsol menor, Quim Dolsa, va titllar l’afer dels complements de “cortina de fum” per desviar l’atenció d’Empark.
El grup de la minoria va lamentar que les desavinences entre la majoria i el conseller del grup mixt monopolitzessin la sessió de consell. Tot i que van assegurar que es desmarquen del conflicte, en què no són “ni àrbitres ni jutges”, la consellera Gemma Bofarull no va poder evitar afegir-hi un comentari irònic: “Van començar com a Consens [pel nom de la plataforma amb què Gili va revalidar el consolat] i ara ja no sabem què són.” Pel que fa a les incidències en la gestió per part d’Empark, el conseller Gabriel Guerrero, també de la minoria, va donar suport a les tesis de la majoria. “Aparentment, tot apunta que s’ha incomplert el contracte”, va afirmar.