CRISI SENSE TANCAR
Terratrèmol polític a Escaldes
Concòrdia intervé per impedir que els socialdemòcrates facin el pas d’abandonar la majoria
Ni l’executiva de la setmana passada ni la directiva de dilluns han servit per treure l’aigua clara sobre quin camí vol emprendre el PS per tancar una crisi, la del cas Pérez, que ha pres una dimensió més gran i que enmig de la confusió generada per la falta de transparència va donar ahir per a tota mena d’especulacions. Els fets contrastats són que els dos consellers, Maria Carriço, d’Infància, Gent Gran i Manteniment –que segueix fidel a l’aliança de Consens–, i David Pérez –al grup mixt–, van ser citats per comunicar-los les conclusions de la directiva. La més afectada seria Carriço, a qui, segons fonts consultades, se li va dir que havia de decidir si continuava a la majoria. Tot un compromís per a la consellera, que en una entrevista amb el Diari va manifestar que segueix fidel al PS i satisfeta per la feina de la corporació.
Una trencadissa tindria efectes negatius amb vista a les nacionals
No va ser dia de funció del Cirque du Soleil, però va haver-hi xou. Tant que el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, es va veure forçat a intervenir davant del que semblava una fugida socialdemòcrata de la marca Consens i la retirada del suport a la majoria. Escalé va convocar a la nit el president del PS, Pere Baró, i un representant del sector de la cònsol, Rosa Gili, per reconduir el que el PS va qualificar de simple conversa, i que en definitiva suposava posar fi al període de col·laboració. El líder de l’oposició va tenir clar que la trencadissa a Escaldes pot implicar un perjudici a les pròximes eleccions generals, en què el seny aconsella mantenir-se units i no dividits a Escaldes –malgrat les irreconciliables manies personals amb Gili.
Escalé va convocar a totes les parts implicades per trobar una sortida
La idea inicial del PS, que la directiva pensava traslladar a l’executiva sense la certesa que fos ratificada, era partir peres a la corporació. Arribat el cas, seria tota una incongruència suggerir a Carriço que deixi la majoria per anar al grup mixt amb Pérez, qui ja fa temps que va per lliure. I cal recordar que el salt al grup mixt va ser qualificat en aquells moments pel PS de “temporal”. La conseqüència d’una fugida del PS de Consens no representa cap incomoditat per a l’exresponsable de l’àera de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis, que ja va fer el mateix i que ho va escenificar molt clarament en la sessió de comú de dijous passat.
El polític de Concòrdia va aconseguir pacificar la situació i impedir –o almenys retardar– un cisma a Escaldes. Això sí, Pérez serà expulsat si manté el desafiament i no acata les decisions del partit.
Dins d’aquesta confusió que va entelar la jornada, la cònsol escaldenca no va rebre cap mena d’informació per part del PS.
Escalé també va aconseguir arrencar un comunicat per salvar les formes. Les fonts consultades van assegurar que la conversa o la intenció de deixar Consens va ser en realitat una intenció ben ferma. Les antigues picabaralles amb Gili no s’han superat i algunes veus van considerar que el cas Pérez ha abocat els socialdemòcrates a una indefinició que els perjudica a ells i també amaga la feina que es fa des del comú del qual avui encara formen part. El sentiment de desconfiança serà complicat de mantenir tot i que els interessos electorals s’han convertit en la prioritat. Les fonts també van mostrar com a inversemblant que la consellera traeixi les pròpies conviccions i la lleialtat a una aliança que va donar la victòria a Consens a les parroquials.
En una nota a la nit, els socialdemòcrates van voler aclarir que “no s’ha emès cap comunicat ni informació oficial des del partit”. I s’assegura que “el contingut difós prové de converses internes”, remarcant que “no s’ha pres cap decisió”. La formació defensa que ha iniciat “un procés de reflexió profund i serè, amb una mirada llarga centrada en el projecte de país i no en les persones”. Davant l’impacte que les informacions poden tenir, referma que manté “el compromís amb la transparència, el debat intern i el respecte als seus processos democràtics interns”. Finalment, el PS expressa la “voluntat i el compromís de continuar amb el projecte iniciat el 2023 amb Consens”.