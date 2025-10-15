Esquí
El PS qualifica de "greu i preocupant" la possible venda de la majoria d'accions de Saetde
La consellera reclama que les accions no acabin en un fons d'inversió estranger
La consellera socialdemòcrata del comú d’Encamp, Marta Pujol, ha expressat la seva preocupació per la notícia sobre la possible venda del 50,3% de les accions de Saetde per part de la família Viladomat, i ha assegurat que no en tenien cap coneixement previ. "És una notícia greu i preocupant, perquè pot afectar el negoci de les estacions de muntanya i el turisme a escala nacional", ha declarat.
Pujol ha explicat que el comú demanarà explicacions a la majoria tant en el Consell de comú del 30 d’octubre com en el Consell d’Administració de Saetde del dia 31, on participa el conseller Agudo.
Ha recordat que, durant el passat mandat, la majoria va presentar la nova concessió de 50 anys amb inversions milionàries al Pas de la Casa com una operació avantatjosa per a Encamp, motiu pel qual el seu grup hi va donar suport. Tot i això, ha admès que en aquell moment ja els va preocupar la manca de transparència en el procés.
Segons Pujol, el fet que la concessió impliqués una revalorització de les accions podria fer pensar que el soci majoritari ja contemplava una futura venda. Tot i això, ha afirmat que volen ser prudents i esperaran a rebre tota la informació abans de treure conclusions.
La consellera ha advertit que si la venda es confirma i les accions acaben en mans d’un fons d’inversió estranger, seria una mala notícia per al país, ja que "el negoci de les estacions de muntanya és d’interès nacional i hauria de continuar en mans d’una empresa coneixedora del territori i del sector".