La família Viladomat nega la venda de les accions de Saetde
El consell d'administració va autoritzar una valoració financera de la societat perquè un accionista minoritari "volia vendre la seva participació"
La família Viladomat nega la venda de les accions de Saetde, i apunta que "la societat manté amb total normalitat el seu pla estratègic i inversor a llarg termini". El consell d'administració de Saetde va autoritzar, el juliol, la realització d'una valoració financera de la societat a partir de la sol·licitud d'un accionista minoritari "que volia vendre la seva participació", i ha estat aquest anunci el que ha causat un gran rebombori. L'encàrrec d'aquest assessorament financer s'ha fet a la firma Deloitte i també ha estat sol·licitada una valoració de la participació que inclogui la majoria del capital. La família informa que "no estan considerant cap oferta d'adquisició de la seva participació", i que tenen la "mirada posada en el desenvolupament sostenible de l'estació i en la consolidació del turisme de neu al país".
La notícia de la possible venda de les accions de la família Viladomat ha saltat aquest matí, provinent del diari Expansión. Segons diverses fonts del mercat, els propietaris estaven analitzant totes les opcions estratègiques possibles, inclosa la venda total de la seva participació. En aquest sentit, el Govern ha manifestat que no tenien coneixement oficial de la possible venda, i que era massa aviat per treure'n conclusions. Tot i així, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat que l'executiu "vol que el sector de la neu continuï sent un puntal de l'economia".
