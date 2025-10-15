Andorra Turisme
Budzaku considera "perillós" que el nou accionista de Saetde sigui estranger
El director general d'Andorra Turisme ha explicat que el canvi "no ens interessa"
El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, considera "perillós" que el nou accionista de Saetde sigui estranger, "una multinacional, o canvis d'accionistes", i no portin "l'equilibri al món de l'esquí". Així ho ha explicat aquest matí al programa 'Avui serà un bon dia' de Gabriel Fernàndez, a RTVA. Budzaku ha mencionat "que el canvi d'accionista no ens interessa, però si passa, que sigui una empresa nacional és la clau". El director general ha mostrat la seva sorpresa davant la notícia que la família Viladomat hagi obert la porta a traspassar la seva part de Seatde, que supera el 50% de les participacions.
NACIONAL
La família Viladomat posa a la venda Saetde
Redacció
Budzaku ha explicat que al món de l'esquí "hi ha molts moviments", tenint en compte el canvi climàtic "genera un fons d'inversió per apostar de cara al futur i buscar alternatives". El director general s'ha mostrat preocupat per com pot respondre el domini davant d'un eventual canvi d'aquestes característiques, "ja que la marca Grandvalira és la més potent internacionalment després de la marca Andorra".