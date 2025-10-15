Esquí
El comú d'Encamp desmenteix el PS i assegura que tothom té la mateixa informació sobre Saetde
En el consell d'administració hi formen part dos cònsols i un membre de la minoria "amb les mateixes condicions"
El comú d'Encamp ha desmentit les declaracions de la consellera socialdemòcrata, Marta Pujol, i ha apuntat que "la majoria i la minoria disposen de la mateixa informació avui dia". El comú ha explicat, en un comunicat, que en el darrer consell d'administració de Saetde es va autoritzar una valoració financera de la societat a partir de la sol·licitud d'un accionista, i ha matisat que, d'aquest consell, "en formen part dos cònsols i un membre de la minoria, tots tres amb les mateixes condicions". El comú també ha remarcat que el contracte preveu els mecanismes per "garantir que una eventual variació de l’accionariat ha de seguir assegurant el desenvolupament de l’activitat, les inversions i la solvència tècnica i financera, en termes i condicions que es van establir en el contracte de concessió".
Pujol ha assegurat que no tenien cap coneixement previ de la possible venda, anunciada aquest matí i desmentida per la família Viladomat a la tarda. La consellera ha explicat que "és una notícia greu i preocupant", i ha dit que demanarà explicacions a la majoria tant en el consell de comú del 30 d'octubre com en el consell d'administració de Saetde del dia 31.
