Saetde invertirà 3,5 milions al Pas de la Casa aquest any

El contracte de la nova concessió del domini esquiable d’Encamp preveu que Saetde inverteixi 100 milions en els propers 10 anys. Els projectes hauran de dinamitzar la parròquia d’Encamp i especialment el poble del Pas de la Casa, desenvolupar el sector del pic de Maià i potenciar la competitivitat dels productes i serveis de Grandvalira.

Segons el pla d’inversions del contracte –disponible en obert al web del comú d’Encamp–, la primera actuació que es desenvoluparà serà fer l’avinguda d’Encamp del Pas de la Casa per als vianants. Els treballs es posaran en marxa aquest any. Saetde es compromet a finançar fins a 3,5 milions d’euros del cost del projecte. Totes les obres que es facin al subsòl per instal·lar les infraestructures de serveis les haurà d’assumir íntegrament el comú.

Saetde també es compromet a construir un nou edifici de serveis al Pas de la Casa. L’equipament haurà de disposar d’una petita estació d’autobusos, unes taquilles, una zona comercial i un espai de restauració. La concessionarà haurà de finançar, a més, les obres de remodelació del tram del carrer Bearn que convergeix amb l’avinguda d’Encamp per donar accés als autobusos. El projecte té un cost estimat de 12 milions d’euros i es desenvoluparà en els propers tres anys.

L’actuació més costosa –21,3 milions d’euros– serà la instal·lació d’un giny mecànic de transport que uneixi el sector del Pas de la Casa amb el punt més alt del pic de Maià, on també es construirà un restaurant panoràmic. Segons el pla d’inversions, aquest projecte es posarà en marxa el 2027 i s’acabarà el 2030. La ubicació del giny es definirà d’acord amb el comú.

L’edifici de serveis de Grau Roig es reformarà per ampliar l’oferta i l’espai per als treballadors. El cost de la inversió, prevista per al període 2030-2032, és de 2,5 milions d’euros.

L’últim projecte que Saetde es compromet a desenvolupar és un nou edifici de restauració que inclogui serveis d’escola d’esquí i un jardí de neu. Segons el pla d’inversions, es construirà entre el 2032 i el 2035 i costarà uns 3,5 milions d’euros.

Saetde està obligada a complir el pla d’inversions. Tot i això, el contracte preveu que el calendari de realització pugui reajustar-se si el cost individual d’execució dels projectes supera el 20% del cost pressupostat. També serà admissible un replantejament del pla en cas que l’execució de la totalitat de les inversions impliqui haver de destinar-hi més del 75% del benefici net de cadascun dels exercicis en què s’hagi d’executar l’actuació.

El pla d’inversions, en resum, serà “un document viu, que s’haurà d’anar adaptant en funció dels resultats i de l’evolució de l’activitat de Saetde”, així com a les “necessitats estratègiques i operatives de la societat”.

