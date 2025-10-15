Saetde
Govern vol que el sector de la neu continuï sent un puntal de l'economia
El ministre portaveu, Guillem Casal, creu que l'executiu "no ha d'entrar en situacions de pactes de socis", en relació a la venta de Saetde
El Govern vol que el sector de la neu continuï sent un puntal de l'economia i "descarta entrar en situacions de pactes de socis". Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en relació amb la venda de Saetde per part de la família Viladomat, tot apuntant que "no en teníem coneixement oficial". Casal creu que és un moment precipitat per saber si la situació s'acabarà consumant i ha apuntat que "Govern no s'ha de situar en una posició de política ficció".
El ministre Casal ha explicat que el primordial "és garantir la importància del sector de la neu, i mantenir l'excel·lent qualitat i infraestructura", mentre ha fet una crida a la calma. "Ens hem de situar en una situació de prudència, hem d'esperar", ha esmentat Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.
La família Viladomat, accionista majoritària de Saetde amb un 50,3% del capital, ha obert la porta al traspàs de la seva participació en la societat concessionària que explota els sectors de Pas de la Casa, Grau Roig i Cortals, al domini esquiable de Grandvalira. Segons diverses fonts del mercat, els propietaris estan analitzant totes les opcions estratègiques possibles, inclosa la venda total de la seva participació.
NACIONAL
Redacció