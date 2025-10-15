Esquí
La família Viladomat posa a la venda Saetde
La societat gestiona les pistes de Pas de la Casa-Grau Roig
La família Viladomat, accionista majoritària de Saetde amb un 50,3% del capital, ha obert la porta al traspàs de la seva participació en la societat concessionària que explota els sectors de Pas de la Casa, Grau Roig i Cortals, al domini esquiable de Grandvalira, segons publica el diari Expansión. Segons diverses fonts del mercat, els propietaris estan analitzant totes les opcions estratègiques possibles, inclosa la venda total de la seva participació.
La família controla el paquet accionarial a través de la societat Sant Pere SL, mentre que el comú d’Encamp, coproprietari de l’estació, disposa d’un 34,1% del capital, i el 15,6% restant està en mans d’accionistes minoritaris, entre els quals destaca la família Albareda amb prop del 9%. La possible operació corporativa podria implicar també aquests accionistes.
El pacte de socis entre la família Viladomat i el Comú d’Encamp estableix que qualsevol compravenda superior al 25% de les accions ha de ser comunicada al Comú, que pot verificar la solvència i la capacitat del nou inversor. A més, els accionistes disposen d’un dret preferent d’adquisició i la transmissió està subjecta a l’autorització del consell d’administració.
Per aquesta eventual transacció, la família compta amb l’assessorament de Deloitte i del despatx Cuatrecasas. Segons fonts del sector, l’ebitda anual de Saetde se situaria al voltant dels 20 milions d’euros.
Saetde va ser fundada el 1967 per Francesc Viladomat, empresari i pioner de l’esquí al Principat, per gestionar dos remuntadors a Pas de la Casa. Amb el pas dels anys, l’empresa va ampliar la seva activitat i, el 2003, es va associar amb Ensisa per crear Grandvalira, el domini esquiable més gran del sud d’Europa. Actualment, Joan Viladomat, fill del fundador, lidera el grup familiar.
L’estudi de les opcions de futur arriba un any després de la renovació de la concessió amb el Comú d’Encamp, que es va estendre fins al 2074. L’acord inclou un pla d’inversions de 100 milions d’euros destinat a l’ampliació del sector Pic Maià, la millora de serveis a Pas de la Casa i Grau Roig, i la implementació de mesures de sostenibilitat energètica. Saetde també va cedir terrenys per crear un parc natural a la zona, reforçant així el seu compromís amb el medi ambient.