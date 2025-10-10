Institucions
Macron anul·la la visita
El Copríncep no vindrà la setmana vinent per la situació política a França
Emmanuel Macron no vindrà la setmana vinent a Andorra. El Copríncep francès ha anul·lat la visita prevista per a dijous i divendres per la situació política interna que viu França arran de la dimissió del primer ministre.
L'estada del Copríncep s'havia escurçat fins a només 24 hores i estava revista per al dijous 16 d'octubre i el divendres 17 d'octubre. Macron havia de visitar el Consell General divendres al matí, en el segon dia de l'estada oficial al Principat. L'arribada a la seu parlamentària haviua de ser poc després de les 11 hores on eras rebut pel síndic general, Carles Ensenyat, el cap de Govern, Xavier Espot, i el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Un cop finalitzats els parlaments del síndic i el Copríncep s'havia de fer l'acte d'honor a la bandera a la plaça del Consell General. Caldrà esperar un mínim de sis mesos per veure si es fa realitat.
L'estada del Copríncep francès es podria fer durant el primer semestre de l'any vinent. L'únic acte vinculat a la visita ara suspesa que és manté és l'entrega de condecoracions que Macron farà al palau de l'Elisi el dimarts 14 d'octubre a Vives, Espot, Bartumeu, Pintat i Suñé.
Macron es reunirà avui amb tots els partits amb representació parlamentaria, excepte amb l'RN de Le Pen i l'LFI de Mélechon com a últim intent per superar la crisi política sense precedents que viu França. En el cas que sigui impossible formar una mena de govern de concentració nacional, el país veí es veuria avocat en un procés electoral que podria arribar fins a la presidència de República.
Notícia pendent d'ampliació
