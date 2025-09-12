LEGIÓ D'HONOR FRANCESA
Els guardons es lliuraran a l’Elisi dos dies abans de la visita oficial
Vives, Espot, Bartumeu, Pintat i Suñé seran distingits per la seva contribució
El president de la República francesa, Emmanuel Macron, condecorarà amb la Legió d’Honor quatre figures institucionals andorranes el pròxim 14 d’octubre a París. Els distingits seran l’excopríncep episcopal, Joan-Enric Vives, el cap de Govern, Xavier Espot, els excaps de Govern Jaume Bartumeu i Albert Pintat i l’exsubsíndica, Roser Suñé. L’acte tindrà lloc al Palau de l’Elisi, seu de la presidència de la República, en un format reservat i institucionalment alineat amb la naturalesa de la distinció. Una cerimònia que tindrà lloc dos dies abans de la visita oficial, i encara que a priori podia semblar que hagués estat millor desplaçar-la a Andorra, el protocol aconsella mantenir les dates previstes, quasi coincidents.
Vives rebrà la distinció amb el grau de Gran Oficial, ja formalitzada en un acte previ. Xavier Espot serà nomenat Comandant, la mateixa distinció que Bartumeu i Pintat, i Suñé rebrà el grau de Cavaller.
Descartada la possibilitat de celebrar l’acte a l’ambaixada
El fet que la cerimònia tingui lloc a París i no a Andorra respon a una qüestió de protocol: tot i que Macron visitarà el país els dies 16 i 17 d’octubre en qualitat de copríncep francès, la Legió d’Honor és una distinció que atorga el president de la República. Així doncs, el lliurament a l’ambaixada de França a Andorra hauria estat incompatible amb la funció institucional que Macron exercirà durant la seva visita.