EL CAP DE GOVERN MÉS EFÍMER DE LA CINQUENA REPÚBLICA
Incertesa política a França per la marxa del primer ministre
La dimissió de Sébastien Lecornu, 13 hores després d’anunciar el seu govern i amb només 27 dies al càrrec, sacseja el veí del nord
França va viure ahir una nova sacsejada política després de la sorprenent dimissió del primer ministre, Sébastien Lecornu, que va renunciar al càrrec tot just 13 hores després de fer públic el seu govern. El gest va culminar una etapa de només 27 dies al capdavant de l’executiu, convertint-lo en el cap de Govern més efímer de la V República.
Lecornu, escollit personalment pel president de França i Copríncep d’Andorra, Emmanuel Macron, va explicar en una compareixença des del palau de Matignon que “no es pot ser primer ministre quan no es donen les condicions per governar”. Va assenyalar els “apetits partidistes”, les “tensions internes” i la manca d’entesa amb els partits com a motius principals de la seva renúncia.
Lecornu assegura que “no es donen les condicions per governar”
Tot i la seva dimissió, Macron li va encarregar ahir continuar en funcions fins demà per intentar tancar una “plataforma d’acció i estabilitat” que permeti superar el bloqueig polític actual. Segons va informar l’Elisi, Lecornu serà l’encarregat de portar a terme les negociacions finals amb les forces parlamentàries i informar al president “dimecres al vespre sobre si això és possible o no, perquè en pugui treure totes les conclusions necessàries”.
Tot i intentar negociar amb tot l’arc parlamentari per construir una agenda comuna en temes com la Seguretat Social o l’atur, Lecornu va lamentar que “cada partit vol imposar la seva plataforma sencera” i que els compromisos eren pràcticament impossibles. També va denunciar la resistència dels seus aliats, que van qüestionar la composició del gabinet i van revifar les tensions internes amb vista a les presidencials del 2027.