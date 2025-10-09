FRANÇA
La crisi política a França manté en l’aire la visita de Macron a Andorra
Lecornu insta el president gal a nomenar un nou primer ministre en 48 hores
La visita del Copríncep francès, Emmanuel Macron, prevista per als dies 16 i 17 d’octubre al Principat, encara no es pot confirmar. El Govern espera una resposta definitiva la setmana vinent, però la situació política interna a França condiciona els terminis i manté en suspens la seva oficialització.
El primer ministre en funcions, Sébastien Lecornu, va anunciar ahir al vespre que dona per tancada la seva etapa al capdavant de l’executiu i va instar Macron a nomenar un nou cap de Govern en les pròximes 48 hores. Lecornu, que havia rebut l’encàrrec d’explorar una sortida a la crisi institucional, va assegurar que hi ha marge per evitar unes eleccions legislatives anticipades i recomana constituir un nou executiu de consens. La ronda de contactes que ha mantingut amb els grups parlamentaris no ha inclòs ni l’extrema dreta ni La França Insubmisa. En paral·lel, les pressions des de diversos sectors apunten cap a una dissolució de l’Assemblea, mentre la popularitat de Macron ha caigut fins al 14%, el mínim històric segons les darreres enquestes.
El Govern espera una resposta definitiva la setmana vinent
Malgrat la incertesa, el Govern continua treballant en els preparatius de la visita, prevista com una estada institucional de 24 hores. Segons va explicar el ministre portaveu, Guillem Casal, la visita es manté activa fins que s’indiqui el contrari. Divendres 17, Macron hauria d’intervenir en un acte públic a la plaça del Poble i visitar el Consell General al matí. Està previst que sigui rebut pel síndic general, el cap de Govern i el Copríncep episcopal. Després de saludar els representants institucionals, hauria de pronunciar un discurs i participar en l’acte d’honor a la bandera.
El Govern també ha decretat restriccions de seguretat: es prohibeix el sobrevol d’aeronaus i la caça entre el 15 i el 17 d’octubre, segons va publicar el BOPA. El decret exclou els vols d’Estat, d’emergència i els que transiten per aerovies controlades.