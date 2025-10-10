Copríncep francès
Robert Mauri apunta que "la Constitució es una molt bona data per la visita de Macron"
El director de Gabinet de la Representació del copríncep francès ha estat present a la ceremonia de la toga
Robert Mauri, director de Gabinet de la representació del copríncep francès, ha lamentat la cancel·lació de la visita de Macron, però ha apunta que "la Constitució és una molt bona data per la visita". En declaracions, ha expressat que va ser coneixedor de la notícia ahir a la nit: "L'agenda del president francès s'ha emplenat molt aquesta setmana i podia posar en perill la visita del Copríncep. Feia dos dies que vivíem aquesta situació d'incertesa i ahir a la nit es va confirmar." Ha afegit que "després de valorar-ho des de París, s'ha decidit posposar-ho en comptes de fer-ho de manera precipitada". Mauri ha assegurat que Macron vol venir "en les millors condicions".
