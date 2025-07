Vuit noves renúncies als pisos de lloguer assequible de Canillo

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha tornat a adjudicar directament vuit pisos de lloguer assequible a l’antic hotel Pellicer, ubicat davant de Sant Joan de Caselles, a Canillo, segons s'ha fet públic aquest dimecres al BOPA.

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra recull que vuit persones adjudicatàries han decidit renunciar-hi, per la qual cosa s’ha tornat a adjudicar directament els habitatges a les persones inscrites al registre per accedir al parc públic d’habitatges “tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés concret”. Segons l’edicte publicat, les persones seleccionades disposen de la puntuació més alta i s’han seguit els criteris i procediments establerts. L’import dels lloguers varia entre els 193,80 i els 745,81 euros, calculats en funció de la renda dels llogaters.

El 18 de juny hi va haver tres renúncies, que se sumen a les quatre del 20 del mateix mes i a les del maig passat, quan hi va haver quatre renúncies més als pisos de lloguer assequible de Canillo, mentre que a inici del mes de juny se n’hi van sumar vuit més, que també es van haver d’adjudicar directament. Els pisos amb més superfície construïda consten de dos dormitoris dobles, cuina-sala d’estar, bany i rebedor. La resta tenen un dormitori doble, distribuïdor, cuina-sala d’estar i bany, i alguns d’ells també tenen balcó.