La pròxima convocatòria de pisos de lloguer assequible s'obrirà el setembre. Així ho ha anunciat aquesta tarda la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, en roda de premsa posterior al consell de ministres. Els següents pisos a adjudicar són els 14 habitatges de Roureda de Sansa, a Andorra la Vella, així com els 20 de l’antic hotel Hermus, a Encamp, que havien quedat a l’espera de tancar el procés de Canillo. Un procés sobre el qual Marsol s'ha mostrat convençuda de tancar aquest estiu. Ara es tornaran a adjudicar els set pisos que continuen buits, a causa de les renúncies d'aquesta setmana, "i confiem en el fet que es puguin adjudicar almenys 4", ha mencionat Marsol, tot apuntant que la resta de pisos que no es puguin adjudicar, es reservaran a residents que els sol·licitin.

La nova convocatòria s'obrirà al setembre "perquè ara la gent està de vacances", ha apuntat la ministra Marsol, que ha explicat que actualment hi ha prop de 700 persones al registre. "Cada setmana hi ha entre 10 i 12 noves inscripcions, i la setmana passada n'hi havia 157 per revisar", ha anunciat Marsol, explicant que el registre "no ha patit grans variacions des de la seva creació".