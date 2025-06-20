Habitatge
Quatre noves renúncies als pisos de lloguer assequible de Canillo
L'Institut Nacional de l'Habitatge ha tornat a adjudicar els habitatges
L'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) ha tornat a adjudicar directament quatre pisos de lloguer assequible a l'antic Hotel Pellicer, ubicat davant de Sant Joan de Caselles a Canillo, segons s'ha fet públic aquest divendres en un BOPA extra, després que dimecres anunciés tres renúncies més. El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra recull que quatre persones adjudicatàries han decidit renunciar, per la qual cosa, s'ha tornat a adjudicar directament els habitatges a les persones inscrites al registre per accedir al parc públic d'habitatges "tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés concret". Segons l'edicte publicat, les persones seleccionades disposen de la puntuació més alta i s'han seguit els criteris i procediments establerts. L'import dels lloguers varia entre els 494 i els 540 euros, calculats en funció de la renda dels llogaters.
El Govern informa que el procés per adjudicar la totalitat dels immobles continua obert, fet que provoca el retard en l'obertura de l'adjudicació dels pisos de Roureda de Sansa, a Andorra la Vella.
El passat dimecres hi va haver tres renúncies, que se sumen a les del passat mes de maig quan hi va haver quatre renúncies als pisos de lloguer assequible de Canillo, mentre que a inicis de mes se n'hi van sumar vuit més, que també es van haver d'adjudicar directament. Els pisos amb major superfície construïda consten de dos dormitoris dobles, cuina-sala d'estar, bany i rebedor. La resta tenen un dormitori doble, distribuïdor, cuina-sala d'estar i bany, algun d'ells també tenen balcó.
