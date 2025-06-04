Habitatge
Vuit renuncies als pisos de lloguer assequible de Canillo
L'Institut Nacional de l'Habitatge ha tornat a adjudicar els habitatges
L'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) ha tornat a adjudicar directament vuit pisos de lloguer assequible a l'antic Hotel Pellicer, ubicat davant de Sant Joan de Caselles a Canillo, segons s'ha fet públic aquest dimecres al BOPA. El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra recull que vuit persones adjudicatàries han decidit renunciar, per la qual cosa, s'ha tornat a adjudicar directament els habitatges a les persones inscrites al registre per accedir al parc públic d'habitatges "tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés concret". Segons l'edicte publicat, les persones seleccionades disposen de la puntuació més alta i s'han seguit els criteris i procediments establerts. L'import dels lloguers varia entre els 379 i els 521 euros, calculats en funció de la renda dels llogaters.
El passat mes de maig ja hi va haver quatre renúncies als pisos de lloguer assequible de Canillo, que també es van haver d'adjudicar directament. Els pisos amb major superfície construïda consten de dos dormitoris dobles, cuina-sala d'estar, bany i rebedor. La resta tenen un dormitori doble, distribuïdor, cuina-sala d'estar i bany, algun d'ells també tenen balcó.
