El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha rebut el passaport andorrà de la mà del cap de Govern, Xavier Espot, símbol del jurament com a copríncep. L'acte s'ha dut a terme a l'edifici administratiu de Govern, després de la jura de la Constitució al Consell General. Serrano ha rebut el passaport ordinari juntament amb el llibret diplomàtic, que l'acredita com a cap d'estat del Principat d'Andorra.

Espot ha qualificat la jornada d'avui com a "històrica" en un dia "molt assenyalat per refermar la nostra identitat i la perdurabilitat de les institucions". El cap de Govern ha afirmat que "és un honor" que el copríncep Serrano esdevingui a partir d'avui un nou andorrà i per tant "un defensor més de les nostres institucions i de la seva gent, com ell ens ha recordat en el seu discurs".

Els passaports andorrans del Copríncep episcopal.Fernando Galindo

Espot ha valorat molt positivament el discurs del copríncep, destacant que ha "destil·lat una sèrie d'idees incardinades amb el rol constitucional i amb la realitat del nostre país". El cap de Govern ha explicat que "la laïcicitat positiva és compatible amb l'estructura institucional", després del discurs de Josep-Lluis Serrano Pentinat que s'ha compromès a "acceptar les regles d'un Estat modern, plural i aconfessional". En aquest sentit, ha recordat la "relació privilegiada" que manté el Principat amb l'església catòlica "pel vincle amb el Bisbat i les arrels i tradicions cristianes", però buscant un "punt d'equilibri on tothom se senti còmode i integrat".