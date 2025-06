Publicat per Àlex RipollDolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El primer discurs institucional del nou copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha estat àmpliament valorat per les forces polítiques, que coincideixen en un punt clau: la despenalització de l’avortament continua sobre la taula.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha remarcat que Serrano “manté oberta” la porta que ja havia quedat encarrilada en els darrers anys mitjançant les negociacions entre el Govern, el Copríncep Episcopal i la Santa Seu. “Malgrat el relleu, el diàleg i la feina continuen, i el Govern seguirà amb la mateixa línia de treball”, ha apuntat.

Des de Concòrdia, el seu president, Cerni Escalé, ha destacat “l’esperança” que desperta el discurs en relació amb els “debats políticament rellevants sobre quan comença la vida, com es pot viure i com s’acaba”.

En la mateixa línia, la consellera general del PS, Susanna Vela, ha celebrat el to del Copríncep, assegurant que “ens fa estar en positiu amb tot el tema que garantirà els drets reproductius i sexuals de les dones”. Vela ha afegit que recullen “amb molt de gust” aquesta obertura i tenen “moltes ganes de parlar amb ell i tractar tots aquests temes que ens preocupen com a societat andorrana”.

El president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha valorat la capacitat del Copríncep per distingir les seves funcions com a pastor i com a cap d’Estat. Ha considerat que aquesta dualitat “no està renyida amb l’adaptació del país a la realitat actual” i encaixa amb la necessitat de continuar el diàleg sobre l’avortament.

El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, durant el discurs.Fernando Galindo

També el conseller no adscrit, Víctor Pintos, ha subratllat aquest punt: “D’una forma vetllada, ha sabut diferenciar molt bé el seu paper institucional dins d’una democràcia i d’un país que avança cap a la modernitat”.

Més enllà del debat social, diversos representants polítics han destacat el valor institucional de la cerimònia de jurament. El president de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha qualificat la jornada d’“històrica” i ha afirmat que “el coprincipat no és només una figura jurídica, sinó una part fonamental del nostre ADN com a país”. Ha afegit que l’acte representa “l’herència secular del que Andorra és i ha estat durant mil anys d’història política”.

Per la seva banda, la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha defensat el model de coprincipat com a “fonamental per al país” i ha valorat positivament la figura de Serrano, a qui ha descrit com “una persona humil, molt preparada i compromesa amb els valors d’Andorra i l’andorranitat”. Montaner ha volgut recordar que “som un poble plural, amb unes regles de bona convivència que hem de preservar”.