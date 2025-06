El Copríncep es compromet a acceptar “les regles d’un Estat modern, plural i aconfessional”

Publicat per Dolors Moreno Creat: Actualitzat:

Josep-Lluís Serrano Pentinat ha arrencat el discurs posterior al jurament de la Constitució (s’ha usat un dels exemplars originals signats pels coprínceps Mitterrand i Marti Alanis) apel·lant al llegat del que n’és hereu: l’apostòlic, des del segle VI, i el del Coprincipat, des del segle XII. Una responsabilitat aquesta darrera compartida amb el president de la República Francesa i que la Carta Magna va apuntalar l’any 1993. “Aquesta figura constitucional combina la seva identitat com a autoritat religiosa-espiritual amb una funció institucional-política dins d’un Estat sobirà, un Estat de dret. Aquesta dualitat el converteix en un pont entre dues realitats:l’Estat i l’Església, el que en dret civil diríem el dret públic eclesiàstic”, ha emfatitzat.

Josep-Lluís Serrano saluda els escolars a l'arribada a Casa de la VallFernando Galindo

El nou Copríncep episcopal s’ha compromès amb la seva missió eclesial i amb l’acceptació de “les regles d’un Estat modern, plural i aconfessional” i en aquest punt s’ha referit al Concili Vaticà II i als “principis de sana cooperació i que més tard anomenaríem laïcitat positiva”. En el primer discurs dirigit al poble andorrà i amb el front obert de la despenalització de l’avortament, Serrano Pentinat ha aprofundit en aquesta “sana col·laboració” i ha afirmat que “no es limita solament a la coordinació, de les respectives funcions en bé de les persones, sinó que obre horitzons nous per al diàleg, per enriquir mútuament els sistemes jurídics i perquè no, una oportunitat d’evangelitzar”. I ha continuat: “aquest gest és coherent amb el concepte de laïcitat positiva: no suprimeix el fet religiós en l’espai públic, sinó que l’integra en un marc institucional basat en el respecte i la neutralitat positiva”.

El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, durant el discurs.Fernando Galindo

Les imatges institucionals del jurament de Serrano Pentinat



L’acte solemne de jurament a l’hemicicle del nou parlament ha començat amb el discurs del síndic general i posteriorment el nou Copríncep episcopal ha jurat exercir fidelment les seves noves funcions davant un exemplar de la Carta Magna simbòlic (un dels cinc originals que van firmar els coprínceps Mitterrand i Martí Alanis). Després d’escoltar l’himne nacional ha començat un discurs que ha clos apostant per una “activitat econòmica que serveixi a la dignitat a la persona humana”, per l’atenció prioritària a la gent gran, joves, infants i els més vulnerables i amb unes paraules per a la família: “cridada a educar en l’amor i el respecte, sigui afavorida com a cèl·lula bàsica de la nostra societat”.