Josep-Lluís Serrano arriba a Casa de la Vall per jurar la Constitució

Dolors Moreno Andorra la Vella

El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, ha arribat ja a Casa de la Vall per jurar la Constitució. Serrano ha estat rebut a l'entrada a la frontera del riu Runer pel cap de Govern, Xavier Espot, amb qui ha compartit vehicle fins arribar puntual poc abans de les onze a la plaça Princep Benlloch, on l'esperaven els mossens del país, per iniciar el recorregut a peu pels carrers antics fins a la seu parlamentària.

Els capitans i deseners del sometent esperant han format un passadís d'honor a Josep-Lluís Serrano.Fernando Galindo

Després d’estrényer mans ha enfilat el carrer de la Vall fins al parlament, on ha saludat alguns veïns i després les desenes d’escolars que l’esperaven. En arribar a la porta del recinte de Casa de la Vall ha arrencat l'acte solemne, després de la rebuda del síndic general, Carles Ensenyat. Serrano i Ensenyat han accedit a les escales de baixada de l'arcada per un passadís d'honor format per quinze representants del sometent, dos per cada parròquia, amb l'excepció de Canillo que n'ha tingut tres perquè el capità canillenc és el capità de tot el sometent. El passadís tenia set deseners vestits amb barretina i faixa de color vermell, i set capitans amb barretina i faixa de color morat.

El Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, saludant als ciutadans.Fernando Galindo

Les imatges de la jornada de jurament de Serrano Pentinat

La cerimònia prèvia al jurament de la Constitució ha continuat amb una fotografia oficial a la porta de Casa de la Vall, que està tancada per les obres de reforma de l'edifici històric, i l'entrada a la nova seu del Consell General on Josep-Lluís Serrano ha signat el llibre d'or, que va encetar Emmanuel Macron i que recull les firmes de totes les autoritats que han visitat l’hemicile des del 2019. El Copríncep episcopal portava l'escrit preparat i l'ha anat reproduint al llibre per deixar constància d'aquesta jornada històrica. El següent pas ha estat la salutació a tots els consellers generals i representants de les institucions presents a l'acte d'avui.