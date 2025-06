Ensenyat destaca la continuïtat que suposa el jurament de Serrano

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

El Síndic General, Carles Ensenyat, ha destacat "l'estabilitat i la continuïtat" com dos dels valors "inqüestionables" d'Andorra. Ho ha fet en el marc del discurs que ha precedit les paraules del copríncep Josep-Lluís Serrano i Pentinat al Consell General.

Ensenyat ha remarcat també la tasca dels predecessors històrics de Serrano que, a través de la Mitra d'Urgell, han prestat servei al país al llarg dels segles. Entre altres, ha destacat figures com el bisbe Simeó de Guinda, que, després de la guerra de Successió Espanyola, va impedir que s'apliquessin al Principat les disposicions del Decret de Nova Planta. També ha mencionat un cas més recent, el del copríncep Joan Martí Alanís, que va ser el cap d'Estat que va veure culminada la redacció de la Constitució l’any 1993.

El síndic general, Carles Ensenyat, durant el discursFernando Galindo

Amb tot, Ensenyat ha desitjat "tots els encerts" a Josep-Lluís Serrano i ha afegit que el copríncep sàpiga "trobar la perspectiva i albirar nous horitzons per arbitrar i moderar el funcionament dels poders públics i de les institucions", per tal de ser "símbol i garantia de la permanència i continuïtat d'Andorra, així com de la seva independència".