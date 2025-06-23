Successos
Els bombers han executat 10 intervencions durant la tempesta
El conjunt de les actuacions s'ha dut a terme a Andorra la Vella i Santa Coloma
El cos de bombers s'ha hagut de mobilitzar per una desena d'intervencions durant la forta tempesta d'aquesta tarda, que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat a Andorra la Vella i Santa Coloma, segons informa el servei meteorològic. El cos ha rebut 30 trucades i han executat 10 intervencions, dues de les quals per rescatar persones que s'havien quedat atrapades en ascensors. Les vuit restants han estat per inundacions a diversos carrers, a causa del col·lapse d'algunes clavegueres, així com soterranis o àtics coberts d'aigua, apunta el cap de guàrdia del cos. El conjunt de les intervencions s'ha realitzat en una hora i mitja, i s'han mobilitzat cinc dotacions provinents del parc d'Andorra la Vella i de la Massana, informa Bombers.
NACIONAL
Pedregada intensa al centre del país
Redacció
NACIONAL
Inundacions a la Baixada del Molí
Redacció
NACIONAL
Restablerts els senyals de ràdio i TDT per la tempesta
Redacció