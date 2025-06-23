Successos
Retencions a la xarxa viària i accident de danys materials a l'avinguda Salou
El xoc s'ha produït poc abans de dos quarts de cinc de la tarda
La xarxa viària del centre del país s'ha col·lapsat per les fortes pluges i pedregada d'aquesta tarda, que han provocat inundacions a diversos punts. El centre d'Andorra la Vella i Escaldes, així com l'avinguda Tarragona i Salou han experimentat trànsit dens, que també ha afectat el carrer de la Unió i que s'estenia fins a la Margineda, segons informa el servei de mobilitat. Els vehicles es trobaven que a certes zones els bassals eren grans i havien de reduir la marxa per passar per sobre o bé en alguns punts, com a la Baixada del Molí, havien de fer mitja volta perquè el trànsit estava tallat a causa de la inundació de la via. A tres quarts de sis de la tarda s'ha obert el tercer carril de baixada a la General 1 direcció Sant Julià, fet que ha ajudat a desbloquejar el centre d'Andorra la Vella, expliquen des de Mobilitat.
L'acumulació de vehicles també ha provocat talls puntuals al túnel del Pont Pla direcció Andorra la Vella. "Es tanca el túnel quan hi ha molta retenció perquè els vehicles no es quedin aturats a dintre, i es torna a donar pas una vegada el trànsit torna a fluir", apunten des de Mobilitat. En aquest punt la policia ha estat desviant als vehicles per l'avinguda Fiter i Rossell.
L'avinguda Salou a l'altura de Santa Coloma també pateix retencions en ambdós sentits de la marxa per un accident de danys materials. El sinistre ha estat poc abans de dos quarts de cinc de la tarda, i s'hi han vist implicats dos vehicles, que han patit una col·lisió per abast, quan el turisme no ha pogut frenar a temps i ha picat contra el tot terreny. La policia s'ha traslladat fins al lloc dels fets i ha tallat el trànsit en un carril direcció Andorra la Vella, que s'ha reobert posteriorment.
