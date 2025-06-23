Meteo

Pedregada intensa al centre del país

Les tempestes han començat abans de les quatre de la tarda

Pedra acumulada als carrers del centre del país
Una intensa pedregada està afectant gairebé tot el Principat des de les quatre de la tarda. Les fortes precipitacions han començat passades les tres i estan dificultant la mobilitat pel país per les acumulacions d'aigua que la xarxa de clavegueram no ha pogut evacuar. 

La pedregada a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella

La gran quantitat d'aigua i pedra que s'ha acumulat durant prop de mitja hora ha provocat rius d'aigua amb inundacions a la zona de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella, com deixen testimoni els vídeos que molts ciutadans han enregistrat aquesta tarda. 

Inundacions a la zona de la Rotonda d'Andorra la Vella

La pedra ha sorprès els ciutadans després d'un matí de sol i temperatures altes, amb la previsió d'algun ruixat a la tarda per donar pas després a un vespre de revetlla sense precipitacions. 

La pedregada a l'avinguda Carlemany d'Escaldes

Notícia pendent d'ampliació

