Meteo
Pedregada intensa al centre del país
Les tempestes han començat abans de les quatre de la tarda
Una intensa pedregada està afectant gairebé tot el Principat des de les quatre de la tarda. Les fortes precipitacions han començat passades les tres i estan dificultant la mobilitat pel país per les acumulacions d'aigua que la xarxa de clavegueram no ha pogut evacuar.
La gran quantitat d'aigua i pedra que s'ha acumulat durant prop de mitja hora ha provocat rius d'aigua amb inundacions a la zona de la plaça de la Rotonda d'Andorra la Vella, com deixen testimoni els vídeos que molts ciutadans han enregistrat aquesta tarda.
La pedra ha sorprès els ciutadans després d'un matí de sol i temperatures altes, amb la previsió d'algun ruixat a la tarda per donar pas després a un vespre de revetlla sense precipitacions.
Notícia pendent d'ampliació