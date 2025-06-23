Mobilitat
Inundacions a la Baixada del Molí
L'aigua ha entrat als baixos d'alguns edificis de la zona
La intensa pedregada i les fortes pluges d'aquesta tarda inundacions a diferents punts del centre del país. Una de les zones més afectades ha estat la Baixada del Molí, a Andorra la Vella. La circulació al carrer s'ha interromput durants uns minuts per la gran acumulació d'aigua que arribava gairebé per sobre de les motocicletes que hi havia aparcades davant l'accés a l'Estadi Nacional.
L'aigua s'ha quedat retinguda als carrers per la pedra que ha caigut amb molta força durant prop de mitja hora i ha provocat inundacions als baixos d'edificis de la zona, entre els quals el de Ràdio Televisió d'Andorra. En la imatge es pot observar com les motocicletes aparcades a la via han quedat cobertes per l'aigua acumulada i fins i tot la força d'aquesta, juntament amb els vehicles que passen i la remouen, han provocat la caiguda d'alguna moto aparcada.
Un vehicle ha quedat bloquejat al carrer en no poder continuar la marxa per la gran quantitat d'aigua i la conductora ha estat rescatada per una excavadora.
