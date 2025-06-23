Telecomunicacions
Restablerts els senyals de ràdio i TDT per la tempesta
El problema s'ha solucionat al voltant de dos quarts de vuit del vespre
L'emissió d'alguns canals de ràdio locals i internacionals, així com alguns canals de la TDT caiguts a causa de la tempesta elèctrica, s'ha restablert al voltant de dos quarts de vuit del vespre. Andorra Telecom ha informat que la incidència s'ha detectat poc abans de les sis de la tarda i que provenia del repetidor del pic del Carroi. Diversos tècnics han estat treballant per solucionar el problema, del qual es desconeixen les causes.
La companyia de telecomunicacions ha indicat que la incidència afectava la recepció de ràdio FM i TDT a indrets de les parròquies de la Massana, Andorra la Vella, Escaldes i Ordino.