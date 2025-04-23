Ciutat del Vaticà
Vives, Macron, Espot i l'ambaixador andorrà a la Santa Seu assistiran al funeral pel Papa Francesc
L'enterrament se celebrarà dissabte a les 10 hores del matí
Dissabte a les 10 hores del matí se celebrarà el funeral pel Papa Francesc i Andorra hi serà representada amb una delegació que encapçalarà el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i Emmanuel Macron, com a copríncep francès i president de la república francesa, ambdós com a caps d'estat; el cap de Govern, Xavier Espot, com a cap de l'executiu i l'ambaixador d'Andorra a la Santa Seu, Carles Álvarez Marfany. Tal com ha explicat Espot aquesta delegació podia ser de com a màxim cinc persones i en el cas d'Andorra la integraran tres, amb la possibilitat que també s'hi afegeixi la dona de l'ambaixador, ja que són "una mica les normes d'etiqueta que estableix la Santa Seu", segons ha detallat el cap del Govern.
Tot i que la presència al Vaticà de la delegació andorrana pot ser un moment per poder "interactuar" amb altres caps d'estat que també seran presents a l'acte el cap de l'executiu ha subratllat que es farà "des de la perspectiva del màxim respecte cap a la finalitat principal del desplaçament que és retre homenatge al Sant Pare" i ha recordat que seran moments de "recolliment, d'homenatge".
Minut de silenci i banderes a mig pal
El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres fer un minut de silenci "com a mostra de respecte i condol" per la defunció del Sant Pare, que tindrà lloc aquest divendres 25 d'abril a les 12 hores a l'entrada de l'Edifici Administratiu del Govern. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha convidat a la resta d'institucions i a la ciutadania a sumar-se a aquest gest des dels seus respectius llocs de treball o als espais públics. A més, ha anunciat que dissabte 26, dia del funeral, les banderes dels edificis oficials onejaran a mig pal, entre les 6 i les 20 hores.
