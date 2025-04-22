DEFUNCIÓ DEL PAPA
L’Església andorrana recorda el pontífex com un referent pròxim
La mort del Papa Francesc va generar una onada de reaccions emocionades entre el clergat andorrà. L’arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, va fer valdre la figura del pontífex com a “home del poble” i líder valent. Vives també va destacar que el Papa Francesc “no ha volgut dimitir per més que hi havia veus que en parlaven”, i va afirmar que el Sant Pare “va trobar fórmules per estar present i a prop del poble” A més, Vives va elogiar el llegat de Francesc pel que fa a la lluita contra la corrupció i els abusos dins l’Església. “Ha rentat l’Església de les seves brutícies”, va afirmar.
En relació amb el futur de l’Església, el Copríncep va expressar el desig que el successor de Francesc “sigui el millor possible”, i va subratllar la importància que la dona tingui accés a llocs de govern i servei, en coherència amb una visió d’Església més inclusiva i representativa. Des del bisbat d’Urgell s’han organitzat pregàries i misses funerals a totes les parròquies. La diòcesi va expressar el seu agraïment al Papa per haver enviat el cardenal Pietro Parolin a presidir la festa de Meritxell l’any 2023, i per l’elecció de Josep Lluís Serrano com a bisbe coadjutor l’any següent.
La veu d'un poble
Mossèn Ramon Rossell va destacar al Diari el caràcter proper del Papa Francesc, recordant que “va parlar per la pau”. Segons Rossell, el pontífex “va mostrar sempre un amor molt especial pels infants i s’apropava a les zones marginals”, qualificant-lo com “un Papa per a la gent pagesa, la gent del camí”. En aquest sentit, va remarcar el seu esforç constant per “obrir les portes i finestres de l’Església a tothom”.
“Solia dir que no som ningú per jutjar, que tothom és benvingut”, va destacar mossèn Pepe Chisvert des de Sant Julià de Lòria. Va descriure Francesc com “un Papa fidel a l’Evangeli, amb un compromís ferm amb la gent” i amb “un profund vessant espiritual”. La visita oficial al Vaticà amb motiu dels 800 anys de la Mare de Déu de Canòlich, en què es va lliurar al Papa una talla en fusta policromada, va ser un moment “molt important per a Andorra”.
Per la seva banda, el capellà d’Encamp, Àlex Vargas, va admetre que la mort de Francesc “va agafar tothom de sorpresa” i el va definir com “un Papa de poble”. Va recordar com, en una trobada a Portugal, el Papa va proclamar que “a l’Església hi cap tothom, tothom i tothom, ens ho va fer repetir”. “Quan estudiava a Roma, teníem un company argentí que, durant una trobada amb el Papa, li va oferir el seu mate”, va relatar Vargas. El Papa Francesc el va acceptar i li va agrair, va detallar, tot afegint que el gest “definia la seva humilitat i proximitat”. “És providencial que la seva mort hagi estat en Pasqua; comparteix la resurrecció amb Jesucrist”, va confessar.
Un pontífex estimat al carrer
Arnau Casals
Finalment, mossèn Ramon Sàrries va remarcar que “va ser una figura innovadora per a tot el món” i va posar en relleu l’enfortiment de les relacions entre el Vaticà i Andorra durant el seu pontificat. Per a Sàrries, el seu llegat es va definir per “un diàleg obert per a tothom” i una línia clara de renovació dins l’Església. “És probable que el seu successor la segueixi. Tanmateix, ara mateix és molt difícil anticipar-se”, va concloure.