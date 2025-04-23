CONNEIXEDOR DEL PAÍS
Parolin emergeix com a papable i a Andorra desperta afinitat per la visita
El cardenal va dir que s’ha de trobar una solució “satisfactòria” sobre l’avortament
Entre el nombrós grup de candidats a Papa n’hi ha un prou conegut a Andorra, el de Pietro Parolin, secretari d’Estat del Vaticà que el setembre del 2023 va presidir la missa del Dia de Meritxell. Les seves paraules encara ressonen: “Esperem trobar una solució satisfactòria per a tots”, va dir quan va ser qüestionat sobre l’anhel del Govern de despenalizar l’avortament. Unes declaracions que polítics i alts càrrecs han aprofitat per defensar que hi haurà acord amb la Santa Seu.
Les travesses inclouen una llista amb 15 papables. Un és Parolin, de 70 anys, actual secretari d’Estat, un càrrec que sol figurar entre els candidats, per la seva experiència de govern i per ser un senyal de continuïtat, i no un canvi, però a més de no tenir gairebé experiència pastoral, s’ha enemistat amb alguns sectors, segons indiquen mitjans especialitzats. La missa del diumenge a la plaça de Sant Pere estarà presidida per ell. Està clar que des d’Andorra es veu amb bons ulls aquesta elecció, ja que s’intueix que coneixent la reivindicació social serà més comprensible.
El secretari d'Estat va donar suport total al model de Coprincipat
En la visita de dos dies a Andorra, es va trobar amb el cap de Govern, Xavier Espot, i altres autoritats del país. Un dels temes centrals va ser el debat sobre la despenalització de l’avortament, quan va expressar la confiança del Vaticà en trobar una solució “satisfactòria per a tothom” mitjançant el diàleg i la discreció. L’autoritat eclesiàstica més important que mai ha visitat el Principat també es va referir al nomenament d’un bisbe coadjutor per preparar el relleu de Joan-Enric Vives i deixant clar que el coprincipat no perilla: “Per part de la Santa Seu donem tot el suport que un bisbe sigui el copríncep; és a dir, que comparteixi la funció com a cap d’estat”. El febrer passat, els ministres Ladislau Baró i Imma Tor es reunien amb monsenyor Paul R. Gallagher, secretari per a les Relacions amb els Estats del Vaticà.